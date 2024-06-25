استقبلها الآن.. تردد القنوات السعودية الجديدة 2024 على نايل سات وعرب سات

تتعدد القنوات الفضائية السعودية وتنوع فيما بين القنوات الإخبارية وقنوات القرآن الكريم والقنوات الزيتية والرياضية وغيرهم، ويرغب متابعي التليفزيون السعودي في معرفة الترددات الجديدة لمعظم القنوات السعودية خاصةً المشهورة، ولذلك تعرف معنا في هذا المقال على تردد القنوات السعودية المشهورة في القمر الصناعي نايل سات.

تردد القنوات السعودية

إليكم فيما يلي احدث تردد لبعض القنوات السعودية المشهورة:

تردد قناة القرآن الكريم

تبث قناة القرآن الكريم محتواها من القراءات على مدار اليوم وهي واحدة من القنوات السعودية الزيتية يمكن استقبالها من خلال إدخال بيانات التردد التالي:

القمر الصناعية: نايل سات.

التردد: 12149.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة المجد

قناة المجد من القنوات الدينية المشهورة تبث محتواها من السعودية وإلى جميع دول العالم وتردد القناة هو:

القمر الصناعية: نايل سات.

التردد: 11372.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة إس بي سي

القمر الصناعية: NileSat.

أسم القناة: SBC.

التردد: 12149.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد القناة الرياضية السعودية SSC

تنقل القناة السعودية الرياضية جميع مباريات كرة القدم المحلية والبطولات الخليجية المشهورة، ويتابعها عدد كبير من الأشخاص ولذلك يمكن استقبالها من خلال إدخال بيانات التردد التالي:

القمر الصناعية: عرب سات.

التردد: 12418.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة السعودية الأولى

القمر الصناعى: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة ksa sports نايل سات

واحدة من القنوات الرياضية المشهورة التي تعرض مباريات وبرامج الرياضة ويمكن متابعتها بعد استقبالها على التردد الجديد وهو: