فيلم عصابة الماكس أحمد فهمي وروبي على ايجي بست وماي سيما

فيلم عصابة الماكس أحمد فهمي، تراجعت إيرادات فيلم عصابة الماكس بشكل ملحوظ إذ لم يتمكن الفيلم من تحقيق سوى 631 ألف جنيه يوم الأحد الماضي، مما جعله يحتل المركز الثالث في ترتيب شباك التذاكر ورغم هذا التراجع فإن إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم حتى الآن بلغ 12 مليون و157 ألف جنيه بالمقابل تصدر فيلم ولاد رزق 3 القاضية شباك التذاكر يوم السبت الماضي محققًا إيرادات بلغت حوالي 7 ملايين جنيه، مما جعله يحتل المركز الأول بلا منازع الفيلم من بطولة النجم أحمد عز الذي يحظى بشعبية واسعة وجماهيرية كبيرة، مما ساهم في جذب عدد كبير من المشاهدين إلى صالات السينما.

إن تراجع إيرادات عصابة الماكس قد يكون مؤشرا على تراجع الاهتمام بالفيلم من قبل الجمهور أو ربما يرجع ذلك إلى المنافسة القوية التي يواجهها من الأفلام الأخرى المعروضة حاليا في السينما، ومن الجدير بالذكر أن فيلم ولاد رزق 3 القاضية قد نجح في جذب الأنظار بفضل قصته المثيرة وأداء نجومه المتميز مما أكسبه شعبية كبيرة منذ بدء عرضه.

فيلم عصابة الماكس أحمد فهمي

تدور أحداث فيلم عصابة الماكس حول مجموعة من الأشخاص الذين يخططون لعملية سرقة معقدة وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة، ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في إنتاج الفيلم إلا أن الإيرادات التي حققها لم تكن بمستوى التوقعات، ومن المتوقع أن يستمر تراجع إيرادات الفيلم في الأيام القادمة إذا لم يتمكن من جذب المزيد من المشاهدين.

على الجانب الآخر يتناول فيلم ولاد رزق 3 القاضية قصة مجموعة من الأصدقاء الذين يتورطون في سلسلة من الجرائم، ويجدون أنفسهم في مواجهة مع قوى أكبر منهم مما يضطرهم لاتخاذ قرارات صعبة ومصيرية يتميز الفيلم بمشاهد الأكشن المثيرة والتمثيل القوي، مما جعله يحظى بإشادة النقاد وإعجاب الجمهور على حد سواء.

أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس يجمع نخبة من نجوم السينما المصرية، حيث يضم في بطولته كل من أحمد فهمي، لبلبه، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، أحمد فهيم، ومصطفى بسيط بالإضافة إلى ذلك، يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف المميزين مثل أحمد السقا وهشام ماجد ما يضيف للعمل جاذبية خاصة ويزيد من تنوع الشخصيات والأدوار.

كتب سيناريو وحوار الفيلم كل من أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود اللذين عملا على تقديم قصة مشوقة ومليئة بالاثارة، تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء الذين يخططون لعملية سرقة معقدة تتخللها مواقف كوميدية ومشاهد أكشن تجعل من الفيلم تجربة سينمائية ممتعة للجمهور.