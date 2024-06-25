“شوف اسمك في الناجحين!”.. التربية والتعليم تعلن عن نتائج الامتحانات في اليمن من هنا برابط رسمي شغال Yamenexa

يوجد بحث كبير للغاية من قبل الطلاب وأولياء الأمور عبر محركات البحث جوجل عن كيفية الحصول على نتائج الامتحانات في اليمن، وعن موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية نتائج الامتحانات صنعاء 2024، وذلك فور ظهورها، بعد الإنتهاء من تصحيح الدفاتر الامتحانية، ورصد الدرجات، ومن ثم رفعها إلى الكنترول، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

نتائج الامتحانات في اليمن

تعد هذه المرحلة مهمة لأنها تهيئ الطالب للدخول في مرحلة الثانوية العامة، ويفضل الكثير من أولياء أمور الطلاب معرفة مستوى أداء أبنائهم في الاختبارات، وذلك بواسطة إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة لوزارة التربية والتعليم في اليمن.

ثم يتم النقر على زر تسجيل الدخول ثم ندخل اسم الطالب وكلمة المرور الخاصة بكل طالب.

بعد ذلك سوف يتم إتمام عملية تسجيل الدخول بشكل صحيح، نقوم بالضغط على خيار النتائج.

ومن ثم البحث عن نتائج الصف التاسع لعام 2024.

بعد البحث، ندخل رقم امتحان الطالب.

وفي النهاية يتم النقر على عرض النتيجة.

لينك الاستعلام عن النتيجة عبر موقع Yamenexam

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن طريقة أخرى لكي يتم الحصول على النتيجة عبر موقع Yamenexam، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية: