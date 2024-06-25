إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 في العراق .. كيفية الاستعلام وخطوات استخراج النتائج عبر موقع نتائجنا

إليكم تفاصيل إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 في العراق حيث يسرنا أن نقدم لكم آخر المستجدات حول نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول في جميع محافظات العراق، عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، في تصريحات تلفزيونية لقناة دجلة، أشار كريم السيد، المتحدث باسم وزارة التربية العراقية، إلى احتمال صدور النتائج خلال هذا الأسبوع، وطمأن الطلاب وأولياء الأمور مؤكداً أن نسب النجاح مرتفعة بناء على العينات الأولية لعملية التصحيح.

إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 في العراق

من المتوقع أن تكون نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول متاحة في جميع أنحاء العراق عبر موقع نتائجنا، وقد مرت امتحانات الطلاب لسنة إتمام التعليم الأساسي بسلاسة، بفضل التعاون بين موظفي وزارة التربية العراقية والطلاب داخل اللجان، بالإضافة إلى الدعم الكبير من الأجهزة الأمنية التي ساهمت في تأمين الامتحانات ونقل الإجابات إلى مراكز التصحيح بسلامة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا

زيارة موقع وزارة التربية العراقية الدخول على موقع نتائجنا الرسمي لاعتماد نتائج ثالث متوسط بالعراق

كتابة كود التحقق بشكل صحيح.

الضغط على خيار نتائج الثالث المتوسط.

اختيار نتيجة الدور الأول.

إدخال البيانات المطلوبة الاسم ورقم المقعد.

الضغط على استعلام لعرض النتائج كاملة.

كيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024 عبر موقع نتائجنا

يمكنكم الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 للدور الأول عبر موقع نتائجنا الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع نتائجنا: الدخول على موقع نتائجنا

الضغط على نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول.

اختيار المحافظة التابعة لك.

الضغط على كلمة تنزيل في حال ظهور النتائج.

تنزيل النتائج وفتح الملف.

البحث عن اسمك أو رقمك الامتحاني.

توقعات ظهور النتائج واعتمادها

من المتوقع أن إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 في العراق يكون متاح على موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا الإلكتروني خلال هذا الأسبوع، فور اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، تابعونا لمزيد من التحديثات حول مواعيد ظهور النتائج والتفاصيل الإضافية.