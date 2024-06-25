الف مبروك للناجحين .. الموعد النهائي لنتائج البيان في الجزائر برابط فعال من هنا 

في هذه الفترة، تزداد التساؤلات بشكل ملحوظ حول نتائج امتحانات التعليم المتوسط في الجزائر، مع اقتراب إعلانها من قبل وزارة التربية الوطنية في الجزائر، حيث أن هذا سوف يكون بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة التي استغرقت عدة أسابيع، حيث تم رصد الدرجات، ولم يتبقى سوى اعتماد النتائج بواسطة وزير التربية ونشرها على الموقع الرسمي للوزارة، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد نتائج امتحانات البيام في الجزائر.

موعد نتائج امتحانات البيام في الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر أن نتائج امتحانات التعليم المتوسط (البيام) ستظهر بعد ساعات قليلة، وعلى الأخص يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 يونيو 2024، كما أكدت الوزارة أنه سيتم فتح باب التظلمات فور إعلان النتائج، لتتيح للطلاب الفرصة لتقديم طلبات مراجعة المواد التي يرغبون في إعادة تصحيحها، وسيكون على الطلاب دفع رسوم رمزية عن كل مادة يرغبون في مراجعتها.

خطوات الاستعلام عن نتائج امتحانات التعليم المتوسط

أعلن الديوان الوطني للمسابقات عن عدد من خطوات ضرورية التي يجب إتباعها، حتى يستطيع الطالب الحصول على نتائج التعليم المتوسط (البيام) في الجزائر في مختلف الولايات، وذلك عن طريق إتباع بعض الخطوات الهامة، التي جاءت تتمثل فيما يلي: