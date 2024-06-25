رابط شغال.. التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية الجزائر من منصة الأمانة للعمل 2024

قامت السلطات الجزائرية بالإعلان عن اجراء انتخابات الرئاسة مبكرا خلال 7 سبتمبر القادم 2024 حيث يمكن للمواطنين التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية الجزائر وذلك من خلال منصة الأمانة الكترونيا بسهولة ويسر للمساهمة في الانتخابات الرئاسية والضمان حقوق الناخب لذلك قامت منصة الأمانة بتوفير هذه الخدمة للمواطنين لتسهيل التسجيل كما سوف تشرف على العمليات الانتخابية كمتطوع ولمعرفة كافة التفاصيل تابعونا من خلال هذه المقالة.
التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية الجزائر
تستطيع التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية الجزائر من خلال عدد من الخطوات البسيطة التي سوف نوفرها لكم خلال هذه السطور و تتمثل في التالي:
- أولا الانتقال إلى منصة الأمانة للعمل.
- اضغط على خانة الخدمات الإلكترونية.
- ثم أدخل كافة المعلومات اللازمة والتي تتمثل في اسمك وتاريخ ميلادك والجنس ورقم شهادة الميلاد بالإضافة إلى رقم التعريف الوطني
- . ثم انقر على ايقونة التالي.
- أدخل كافة المعلومات المالية مثل التخصص المهني أو المستوى الدراسي.
- ثم اكتب رمز التحقق.
- وانقر على ايقونة تسجيل.
شروط التسجيل في منصة أمانة للعمل الانتخابات الرئاسية في الجزائر 2024
من المقرر أن الانتخابات الرئيسية في الجزائر سوف الطاقة خلال يوم 7 سبتمبر للعام الحالي 2024 حيث تم تقديم الموعد بحوالي ثلاثة أشهر من الموعد المحدد من قبل وللتسجيل في الانتخابات الجزائرية يتطلب ذلك عدد من الشروط الواجب توفرها في الشخص المتقدم الشروط في الاتي:
- أولا أن يكون حاصل على الجنسية الجزائرية.
- أن يكون عمر الشخص المتقدم فوق 18 عام.
- و أن يكون المتقدم حاصل على الاهلية القانونية .
- ويتمتع في جميع الحقوق المدنية والسياسية.
- لم يسبق للمتقدم صدور حكم جنائي ضده أو الحكم عليه بالسجن من قبل.
- ان لم يتم على المتقدم فرض الحجر أو الحجز القضائي.