رابط شغال.. التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية الجزائر من منصة الأمانة للعمل 2024

قامت السلطات الجزائرية بالإعلان عن اجراء انتخابات الرئاسة مبكرا خلال 7 سبتمبر القادم 2024 حيث يمكن للمواطنين التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية الجزائر ‏وذلك من خلال منصة الأمانة الكترونيا بسهولة ويسر ‏للمساهمة في الانتخابات الرئاسية والضمان حقوق الناخب لذلك قامت منصة الأمانة بتوفير هذه الخدمة للمواطنين لتسهيل التسجيل ‏كما سوف تشرف على العمليات الانتخابية كمتطوع ‏ولمعرفة كافة التفاصيل تابعونا من خلال هذه المقالة.

التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية الجزائر

‏تستطيع التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية الجزائر ‏من خلال عدد من الخطوات البسيطة التي سوف نوفرها لكم خلال هذه السطور و تتمثل في التالي: ‏

أولا الانتقال إلى منصة الأمانة للعمل.

‏اضغط على خانة الخدمات الإلكترونية. ‏

ثم أدخل كافة المعلومات اللازمة والتي تتمثل في اسمك وتاريخ ميلادك والجنس ورقم شهادة الميلاد بالإضافة إلى رقم التعريف الوطني

. ‏ثم انقر على ايقونة التالي.

‏أدخل كافة المعلومات المالية مثل التخصص المهني أو المستوى الدراسي. ‏

ثم اكتب رمز التحقق.

‏وانقر على ايقونة تسجيل.

‏شروط التسجيل في منصة أمانة للعمل الانتخابات الرئاسية في الجزائر 2024 ‏

من المقرر أن الانتخابات الرئيسية في الجزائر سوف الطاقة خلال يوم 7 سبتمبر للعام الحالي 2024 حيث تم تقديم الموعد ‏بحوالي ثلاثة أشهر من الموعد المحدد من قبل ‏وللتسجيل ‏في الانتخابات الجزائرية يتطلب ذلك عدد من الشروط الواجب توفرها في الشخص المتقدم الشروط في الاتي: