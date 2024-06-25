هنا .. رابط مباشر لاستخراج نتائج الصف التاسع 2024 في اليمن الدور الأول

بعد انتهاء الامتحانات في بعض المستويات التعليمية في اليمن، نلاحظ أن العديد من الأشخاص يبحثون عن طريقة للتحقق من النتائج وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتائجهم باستخدام رقم الجلوس أو الاسم عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال جميع المحافظات في اليمن وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

استعلام نتائج الامتحانات في اليمن

يمكن استعلام نتائج الامتحانات في اليمن بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في اليمن.

نضغط على زر الدخول ونقوم بإدخال اسم الطالب وكلمة السر الخاصة به.

بعد الانتهاء من تسجيل الدخول بنجاح، نضغط على خيار النتائج.

نقوم بالتحقق من نتائج الصف التاسع لعام 2024.

بعد إجراء البحث نقوم بإدخال رقم امتحان الطالب.

في النهاية نختار ونضغط على الزر الذي يعرض النتيجة.

موعد ظهور نتائج التاسع اليمن 2024

يبدو أن طلاب الصف التاسع في اليمن أصبحوا يعانون من زيادة في حدة القلق، بشكل خاص مع تزايد الأخبار التي تدل اقتراب موعد ظهور النتائج، وذلك بعد انتظار دام لأكثر من شهر ونصف منذ انتهاء الامتحانات في الشهر الماضي ويبدو أن فترة الانتظار على وشك الانتهاء.

فقد انتهت امتحانات الصف التاسع في اليمن للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 في 12 مايو وعلى الرغم من التأخير الكبير في إعلان النتائج، إلا أن عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات لاتزال مستمرة، ومن المتوقع أن تصدر النتائج خلال هذا الأسبوع يمكن للطلاب سواء داخل اليمن أو خارجه الاطلاع على النتائج عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم اليمنية.