معهد البحوث الفلكية|.. متى موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1446 في السعودية بالتاريخ

معهد البحوث الفلكية في المملكة العربية السعودية يعد من الهيئات الفلكية الرائدة على مستوى العالم، حيث يضطلع بمهمة مراقبة الأحداث الفلكية وتحديد المواقيت الدينية والشرعية بدقة عالية كما يعتبر المعهد مرجع موثوق للمسلمين لتحديد مواعيد الأعياد الدينية الهامة، بما في ذلك رأس السنة الهجرية.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1446

بالنسبة للعام الهجري 1446، فإن موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة يتم تحديده بناء على الرؤية الفلكية لهلال شهر محرم، وهو الشهر الأول في التقويم الهجري كما يقوم المعهد الفلكي السعودي بمتابعة السماء باستمرار لتحديد رؤية هلال شهر محرم، وعند رؤية الهلال يتم الإعلان عن بداية العام الهجري الجديد.

كيف يتم تحديد موعد رأس السنة الهجرية؟

يتم تحديد موعد رأس السنة الهجرية بعد مراقبة هلال شهر محرم، والتي تبدأ عادة بعد غروب شمس اليوم الذي يسبق آخر يوم من شهر ذي الحجة ويعلن المعهد الفلكي السعودي عن رؤية هلال شهر محرم إما بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات والأدوات المساعدة، ويتم تحديد اليوم التالي كبداية العام الهجري الجديد.

أهمية التقويم الهجري ورأس السنة الجديدة

التقويم الهجري يعتبر أساسي في الحياة الدينية والاجتماعية للمسلمين، حيث يحتفظ بتاريخ الهجرة النبوية ويعتمد في تحديد مواعيد الصلاة والصيام والأعياد ومع بداية كل عام هجري جديد، يتجدد الأمل والتفاؤل لدى المسلمين، ويحتفلون ببداية دورة جديدة من التقويم الهجري.

إن معهد البحوث الفلكية في المملكة العربية السعودية يساهم بشكل كبير في تعزيز الوعي الديني والثقافي بين المسلمين، من خلال تقديم معلومات دقيقة وموثوقة عن المواقيت الدينية والفلكية وبفضل جهودهم، يتمكن المسلمون في السعودية وفي جميع أنحاء العالم من تحديد بداية كل عام هجري بثقة ويقين.