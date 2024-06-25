زيادة منحة تونس 300 دينار لدفعة يوليو 2024.. شوف الحقيقة وسجل الآن! 

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن موعد صرف منحة تونس 300 دينار في بداية كل شهر ميلادي، وسوف نقدم لكم التفاصيل الرسمية حول هذا الموضوع فيما يلي.

منحة تونس 300 دينار

من المتوقع صرف الدفعة المقبلة يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024.

كان هناك تخمينات بشأن زيادة محتملة في المكافأة بمناسبة عيد الأضحى.

لكن وزارة الشؤون الاجتماعية أنكرت هذه الادعاءات.

أفادت الوزارة بأنه لا توجد نوايا لزيادة قيمة المنحة في المستقبل القريب بسبب الظروف المالية، وشرحت طريقة التسجيل في منحة تونس البالغة 300 دينار.

التسجيل في منحة تونس 300 دينار

لتبسيط عملية التسجيل في منحة تونس بقيمة 300 دينار، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير رابط مباشر على موقعها الرسمي، ويمكن للمتقدمين اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

قم بزيارة موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

ثم اضغط على قسم “الخدمات الرقمية”.

يجب تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور للمتقدم.

حدد المربع لتأكيد أن المتقدم ليس روبوتاً.

ثم أدخال المعلومات المطلوبة بعناية.

ثم أرفاق الوثائق الداعمة.

يجب الاطلاع على شروط المنحة والتأكد من الموافقة عليها.

ثم اضغط على زر إرسال الطلب لاستكمال شروط الأهلية لمنحة تونس بمقدار 300 دينار.

شروط منحة تونس

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتحديد شروط منحة تونس التي يجب أن تتوفر في المواطنين للحصول عليها، وسنتعرف إليها في السطور التالية: