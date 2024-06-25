بالرقم الألماني.. الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 في العراق عبر منصة أور الإلكترونية جميع المحافظات

أعلنت مديرية المرور العراقية، خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 في العراق، والتي تكون عبر منصة أور الإلكترونية، ويوفر نظام المرور إمكانية الاستعلام عن الغرامات بالرقم الألماني، وتعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين، للتسهيل عليهم الانتهاء من إجراءات الدفع إلكترونيا من املنزل، دون عناء الذهاب إلى المقرات الحكومية المختصة، وذلك في إطار جهود الحكومة للتحول الرقمي في كافة القطاعات.

الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 في العراق

أوضحت المديرية إنه يمكن الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 في العراق وذلك عبر إدخال الرقم الألماني، وكذلك يمكن أيضا تسديد قيمة المخالفات المرورية، ويكون ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

يتم الدخول على رابط منصة أور الرسمية الإلكترونية.

من ثم يتم تسجيل الدخول على المنصة.

كتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن غرامات المرور 2024.

إدخال رقم التسجيل الخاص بالسيارة.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة البحث.

ثم ستظهر أمامك قائمة لجميع المخالفات المرورية.

تحديد نوع المخالفة وقيمة الغرامة المرورية.

أخيرا يمكنك اختيار طريقة الدفع التي تناسبك، وذلك لسداد قيمة الغرامات التي توجد على السيارة.

قيمة غرامات المرور العامة 2024 حسب نوع المخالفة

أضافت مديرية العامة في العراق، قيمة غرامات المرور العامة 2024، وجاء ذلك من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أكس حاليا تويتر سابقا، وأشارت بأن القيمة تختلف حسب نوع المخالفة، والتي جاءت على النحو التالي: