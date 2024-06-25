رسميا موعد صرف منحة تونس 300 دينار لشهر يوليو 2024 عبر موقع وزارة الشؤون الأجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، موعد صرف منحة تونس 300 دينار لشهر يوليو 2024، والتي تكون للفئات المستحقة حيث تهدف تلك المنحة من أجل توفير الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجا ويكون ذلك من أجل تلبية كافة احتياجاتهم الأساسية، كما إنه يمكن استلام المنحة بشرط توافر الشروط المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل،

موعد صرف منحة تونس 300 دينار

حددت وزارة الشؤون الأجتماعية التونسية، موعد صرف منحة تونس 300 دينار، ليكون اليوم الاول من كل شهر ميلادي، حيث إنه سيتم صرف الدفعة القادمة يوم الإثنين المقبل الموافق 1 يوليو 2024، فيما إنه انتشرت عدد من الانباء بشأن وجود زيادة جديدة في المنحة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ولكن قامت الوزارة بنقي تلك الانباء وأكدت إنه لا يوجد أي زيادة في الرواتب خلال الوقت الحالي.

كشفت الوزارة عن شروط أهلية المنحة، ومنها بأن يكون المتقدم تونسي الجنسية، وكذلك مقيم بشكل دائم في تونس، ولا يزيد الدخل الشهري عن 180 دينار تونسي، مع تقديم كافة الاوراق المطلوبة لاثبات الأهلية، كذلك يجب التسجيل في المنحة بعر موقع الوزارة، وألا يكون المتقدم موظف سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، كذلك يجب ألا يكون لديه دخل ثابت أزيد من المسموح به.

كيفية التسجيل في منحة تونس 300 دينار

أوضحت الوزارة إنه يمكن التسجيل في منحة تونس 300 دينار، عبر اتباع الخطوات التالية: