جميع الاسماء.. كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث يعتبر ذلك البرنامج من أهم المبادرات التي تقدمها الحكومة للفئات الآكثر احتياجات، ويكون ذلك مع أجل تحسين مستوى المعيشة وتوفير الدعم المالي اللازم لهم، حيث إنه يجب للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية، تقديم صورة من شهادة الطلاق أو الزواج، وكذلك 4 صور شخصية حديثة، وصورة من مفردات الدخل، وكذلك تقرير طبي مقدم يثبت طبيعة الإعاقة.

كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

كشفت وزارة العمل العراقية، إنه يمكن الاستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وذلك عبر منصة مظلتي، ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط منصة مظلتي العراقية.

من ثم يتم تسجيل الدخول بكتابة الاسم وكلمة المرور.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح بالخانات المخصصة لذلك.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أسماء المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية.

اختيار رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

ثم يتم تحديد المحافظة التي يقيم فيها المستفيد.

بعد ذلك قم بالانتظار قليلا لتظهر امامك كشوفات الاسماء المستحقة للدعم، ويمكن تحميل الملف الإلكتروني بصيغة PDF، لتقوم بالبحث بالقائمة عن اسمك.

شروط التسجيل في دعم الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، شروط التسجيل في دعم الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق، والتي تكون على النحو التالي: