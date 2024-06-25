“رسميا رابط شغال” Openemis خطوات التسجيل في منصة اوبن ايمس 2024 التعليمية للحصول على علامات الطلاب 

يهتم قطاع كبير في الأردن من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور بمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بمنصة أوبن ايمس التعليمية التي أطلقتها الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية لتقديم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب بهدف تسهيل العملية التعليمية وتوفير الوقت والجهد. كما تهدف المنصة إلى التقليل من مظاهر الازدحام والتكدس في المقرات الدراسية والمدارس، والاستفادة من هذه الخدمات، يمكنك إتباع خطوات التسجيل في منصة اوبن ايمس 2024.

خطوات التسجيل في منصة اوبن ايمس 2024

أعلنت وزارة التعليم في الأردن تفعيل وتوفير الرابط الخاص لمنصة “أوبن إيمس” استعدادًا لإعلان نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني المتوقع ظهورها في الأيام القليلة القادمة، يمكنكم التسجيل في المنصة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولاً، يجب التوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي لأوبن إيمس.

وبعد ذلك، اضغط على زر “تسجيل الدخول”، ثم قم بإدخال اسم المستخدم الخاص بك، وأدخل الرقم الوطني للطالب أيضاً.

أضف كلمة السر الخاص بالطالب.

وفي الأخير اضغط على زر تسجيل الدخول.

التحقق من نتائج الطلاب عبر منصة أوبن إيمس 2024

بعد إتمام عملية تسجيل الدخول إلى المنصة بنجاح، عليك اتباع الخطوات التالية لاستخراج النتائج:

من القائمة الرئيسية للخدمات الإلكترونية في المنصة، يتم الضغط على أيقونة ملف التقويم.

ثم قم بتحديد الصف والفصل الدراسي الذي ينتمي إليهما الطالب.

في الخطوة المقبلة، انقر على رمز الاستعلام عن النتيجة.

يرجى الانتظار قليلاً حتى يتم عرض جميع معلومات وعلامات الطالب.

وفي سياق متصل، يجب أن نذكر أن وزارة التربية والتعليم الأردنية قد حققت نجاحاً كبيراً في تحسين أدائها خلال السنوات الأخيرة، حيث استطاعت الوزارة التكيف مع التطورات التكنولوجية وتطبيق الخدمات الرقمية، مما سهل الكثير على الطلاب وأولياء الأمور.