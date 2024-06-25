الحق شوف اسمك نزل؟ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf عبر منصة مظلتي

يزداد معدل البحث خلال الفترة الاخيرة على الإنترنت عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ‏للعام الجاري 2024 من قبل الأشخاص المستفيدين من الدعم المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق حيث وتهدف الحكومة العراقية لتوفير حياة كريمة الفئات الفقيرة والتي ليس لها دخل ‏بمساعدة مالية تعمل على ‏توفير احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اغلب البلاد ‏وخلال ذلك التقرير سوف نوضح لكم جميع الاشياء الذي تتعلق بذلك الموضوع.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

حيث تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على نشر اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ‏‏للعام الحالي 2024 على الموقع الإلكتروني التابع لها بمنصة مظلتي الإلكترونية ‏بشكل دوري ‏وهي متاحة لجميع المواطنين في العراق ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن جميع المعلومات التي تتعلق بالرعاية الاجتماعية عن طريق البيانات الشخصية من خلال متابعة هذة الخطوات التي تتمثل في الآتي:

‏أولا زيارة منصة مظلتي الإلكترونية من هنا

‏ثم انقر على الصفحة الخاصة بالرعاية الاجتماعية. ‏

ثم انقر على الوجبة الاخيرة للعام 2024. ‏

ثم اكتب المحافظة التي يقوم فيها المستعلم.

‏ثم اكتب جميع البيانات الشخصية للشخص المستلم والتأكد منها جيداً.

‏ثم انقر على ايقونة البحث.

‏‏أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية ‏الوجبة الاخيرة العراق 2024



‏ ‏تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الحكومة العراقية بتوفير العديد من الخدمات للمواطنين في العراق لمساعدتهم على أعباء الحياة في ظل الظروف الصعبة ‏ومن ضمنها برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يوفر دعم ثابت للفئات الأكثر احتياجات بشكل دوري شهريا حيث يستفيد منه العديد من المواطنين ‏حيث يمكن للالمستحقين تقديم طلباتهم بجميع المعلومات اللازمة من خلال المنصة التي وفرتها الوزارة وهي منصة مظلتي الإلكترونية حتى يتمكن ‏‏الجميع من تقديم الطلب والحصول على الأسماء بعض الموافقة بسهولة ويسر.