اتفرج ع الماتش|…كيفية مشاهدة مباراة البرازيل وكوستاريكا في كوبا أمريكا 2024 من هنا

ساعة واحدة تفصلنا عن مشاهدة مباراة البرازيل وكوستاريكا في إطار تصفيات دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا، وتعتبر هذه المباراة من أهم مباريات الجولة الأولى حيث أنها هي المباراة الافتتاحية لمنتخب السامبا البرازيلي، وكان منتخب التانجو الأرجنتيني قد أدى المباراة الافتتاحية أمام منتخب كندا أحد المستضيفين للبطولة، وتمكن رفاق ليونيل ميسي من الفوز بثلاثية نظيفة.

كيفية مشاهدة مباراة البرازيل وكوستاريكا

وتأتي طريقة وكيفية مشاهدة مباراة البرازيل وكوستاريكا هي الشغل الشاغل لعشاق منتخب البرازيل الذي يضم كوكبة من من نجوم العالم المهاريين في مقدمتهم نجمي ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريجو بالإضافة إلى الشاب الصاعد والمنضم حديثا لريال مدريد اندريك، بالإضافة إلى نجوم آخرين مثل حارس المرمى أليسون ورافينيا لاعب برشلونة.

تشكيل منتخب البرازيل ضد كوستاريكا

ومن المقرر وفق ما أعلنه المدير الفني للمنتخب البرازيلي دوريفال جونيور عن تشكيل منتخب السامبا لمباراة الليلة ضد كوستاريكا سيتكون من:

أليسون بيكر حارس الريدز ليفربول في حراسة عرين راقصي السامبا.

أما خط الدفاع فيتكون من دانيلو ولاعب الميرينجي ميليتاو وقائد باريس سان جرمان ماكينيوس والمدافع الأيسر ارانا.

خط الوسط يتكون من الثلاثي برونو جيماريش وجواو جوميز ولوكاس باكيتا.

أما الهجوم فيتكون من الثلاثي المهاري فينيسيوس جونيور ورافينيا ورودريجو.

موعد بداية مباراة البرازيل وكوستاريكا

وسوف تنظلق صافرة البداية في مباراة اليوم بين المنتخب البرازيلي ومنافسه المنتخب الكوستاريكي في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت السعودية ومصر الساعة الخامسة فجرا بتوقيت العراق والإمارات وقطر وعمان، اما المتابعون في بلاد المغرب العربي سوف تكون بداية مباراة البرازيل وكوستاريكا في الساعة الثالثة فجرا.

طريقة مشاهدة مباراة البرازيل وكوستاريكا

وعن طريق قنوات اليوتيوب المفتوحة يمكن مشاهدة مباراة البرازيل وكوستاريكا، حيث لا تقوم أي قناة عربية بنقل بطولة الكوبا هذا العام، وكانت شبكة بي إن سبورتس قد أعلنت عدم تمكنها من الحصول على حقوق نقل المباريات بسبب المغالاة من قبل اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية، وهو ما دعا الشبكة للانسحاب من المفاوضات، بالإضافة إلى أن لم تعلن شبكة قنوات إس أس سي عن نقل البطولة، وهو ما يعني أنه يمكن متابعة البطولة عبر قنوات اليوتيوب بدون أية مشكلات.