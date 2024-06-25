الجيش الأردني يعلن .. كشوفات اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري الدفعة الأخيرة

القيادة العامة للقوات المسلحة في المملكة الأردنية الهاشمية ومديرية الإسكان والأشغال العسكرية يقومان بتقديم قرض سكني مناسب للضباط وضباط الصف والأفراد الذين لا يمتلكون سكناً ملائماً حيث تهدف هذه المبادرة إلى تمكين تلك الفئات من امتلاك وحدات سكنية من أجل تلبية احتياجاتهم وفي هذا السياق، تستعد القيادة العامة للقوات المسلحة للإعلان عن أسماء المستفيدين من هذا القرض، ليتم تحويل المبلغ إلى حساباتهم البنكية قريباً، مما سيساعدهم على البدء في الإجراءات اللازمة للحصول على وحداتهم السكنية.

شروط قرض الإسكان العسكري الأردني

أعلنت هيئة الإسكان والأشغال في الأردن عن مجموعة من المعايير الأساسية للتأهل في برنامج دعم الإسكان العسكري، وهي كما يلي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم من حاملي الجنسية الأردنية، ويقيم بصفة دائمة في الأردن.

يجب أن يكون قد أكمل خدمته العسكرية في القوات المسلحة الأردنية بالكامل.

مدة الخدمة العسكرية المطلوبة من المتقدم ينبغي ألا تقل عن ستة عشر عامًا.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة خلال عملية التقديم الإلكتروني.

يجب ألا تتعدى فترة سداد القرض 30 عام.

على المتقدم أن

يكون لديه حساب بنكي نشط.

الاستعلام عن قرض الاسكان العسكري

يمكن الاستعلام عن قرض الاسكان العسكري بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية