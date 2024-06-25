“مبـــارك للنـاجحـيين“ رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2024 بالرقم المدني moe.edu.kw

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة الكويت وهي من الأسئلة الشائعة في تلك الفترة وهذا ما يشغل بال كل من الطلاب وأولياء الأمور حيث أنهم يعيشوا فترة مليئة بالقلق والتوتر لذلك السبب قامت الجهات التعليمية المسؤولة بالتوضيح أن سبب التأخير ما هو إلا أنه يتم تصحيح الاختبارات حتى الوقت الحالي وسوف يتم رفعها على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة عقب الانتهاء من ذلك، الجدير بالذكر أن مرحلة الثانوية العامة من المراحل التعليمية الصعبة وذلك لأنها تحدد الكلية التي سوف يلتحق بها الطالب، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الثانوية العامة الكويت

قامت وزارة التربية والتعليم في الكويت بإطلاق رابط إلكتروني والذي يمكن لجميع الطلاب في مختلف المراحل الاطلاع على نتائجهم من خلاله وهذا يعتبر توفير للوقت والجهد، يمكنكم الاستعلام عن النتائج بعد إجراء مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو الآتي:

أولا قم بالدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم الكويت. ثانيا بعد تسجيل الدخول إلى الموقع قم بالتوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية. ثالثا في تلك الخطوة قم بتحديد الصف المقيد به الطالب والذي من المقرر أن يكون الصف الثالث الثانوي. رابعا سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات حول الطالب ويجب إدخالها بشكل دقيق ومنها: اسم الطالب، والرقم المدني، والمحافظة. أخيرا اضغط على زر عرض النتيجة.

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة الكويت

يجب العلم أنه لم يتم تحديد موعد محدد لظهور نتائج الثانوية العامة بالكويت حتى الوقت الحالي ولكن من المقرر أن يتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح وتجميع درجات طلاب.