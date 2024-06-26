“هاتف المستقبل” اليكم مراجعة وسعر هاتف Vivo V30 5G الجديد

gaser hossam تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“هاتف المستقبل” اليكم مراجعة وسعر هاتف Vivo V30 5G الجديد
مراجعة هاتف Vivo V30 5G

أسدلت شركة Vivo الستار عن هاتفها الجديد Vivo V30 5G، والذي ينافس بقوة هواتف الفئة المتوسطة، ويأتي الهاتف بمواصفات تقنية عالية، مثل: المعالج قوي، بالإضافة إلى سعة البطارية الكبيرة، والشحن السريع، وشاشة منحنية بسطوع عالي، وغير ذلك الكثير من المميزات التي سنوضحها لكم من خلال مقالتنا اليوم عبر موقع البديل، كما سنسلط الضوء أيضًا بكل شفافية حول عيوب الهاتف، حتى نساعدكم في معرفة ما إذا كان يستحق الشراء أم لا.

مواصفات هاتف Vivo V30 5G

التخزين / الرام256/512 Giga مع 12 giga ram
الشاشة6.78 inches بدقة 1260*2800 بها ثقب صغير
الكاميراالخلفية مزدوجة 50+50 MB/ الأمامية 50 MB
المعالجSnapdragon 7 Gen 3 ثماني النواة بتكنولوجيا 4 nano
البطارية5000 mAh
نظام التشغيلAndroid 14

مميزات Vivo V30

  • يأتي موبايل Vivo V30 5G بتصميم خفيف الوزن، كما أنه مصنع من خامات عالية الجودة.
  • تمتاز البطارية بقوتها وقدرتها على الشحن السريع بقوة 80 وات، لذا فهي تكفي للعمل لفترات طويلة.
  • يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm، سناب دراجون 7 الجيل الثالث، والذي يقدم أداءًا جيدًا جدًا.
  • تأتي الكاميرا الأمامية والخلفية بدقة 50 megapixel، وهي تقدم أداءًا متميزًا في الفيديوهات والصور، بالإضافة إلى فلاش خلفي متغير اللون.
  • يدعم الهاتف تصوير بورتريه 2X احترافي بدرجة عالية، مع Ring light متغير اللون وإضاءته شديدة، وذلك للحصول على صور ممتازة حتى في الإضاءة الضعيفة.
  • يأتي الهاتف بشاشة نوعها AMOLED Curve، وهي ذات مساحة ممتازة ودقة عالية، كما تدعم معدل تحديث 120 هرتز وخاصية HDR10+ مع سطوع مناسب تحت الشمس.
مراجعة هاتف Vivo V30 5G
مراجعة هاتف Vivo V30 5G

عيوب موبايل Vivo V30 5G

  • لا يدعم الهاتف عدسة مخصصة للـ zoom مثل هاتف Realme 12 Pro+.
  • يُفضل لو كانت مقاومة الماء أعلى من IP54 مثل هواتف Samsung المتوسطة.
  • الهاتف لا يدعم منفذ سماعات الأذن الـ3.5 mm.
  • لا يدعم سماعات Stereo.
  • غير متاح زيادة المساحة التخزينية من خلال تركيب Memory card.

سعر هاتف Vivo V30 5G في مصر والسعودية

  • يبلغ سعر هاتف Vivo V30 5G في مصر 20990 جنية مصري وهذا لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا RAM.
  • كما يبلغ سعر هاتف Vivo V30 5G في السعودية 1750 ريال سعودي.
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معلومات الكاتب
gaser hossam

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