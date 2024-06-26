“هاتف المستقبل” اليكم مراجعة وسعر هاتف Vivo V30 5G الجديد

أسدلت شركة Vivo الستار عن هاتفها الجديد Vivo V30 5G، والذي ينافس بقوة هواتف الفئة المتوسطة، ويأتي الهاتف بمواصفات تقنية عالية، مثل: المعالج قوي، بالإضافة إلى سعة البطارية الكبيرة، والشحن السريع، وشاشة منحنية بسطوع عالي، وغير ذلك الكثير من المميزات التي سنوضحها لكم من خلال مقالتنا اليوم عبر موقع البديل، كما سنسلط الضوء أيضًا بكل شفافية حول عيوب الهاتف، حتى نساعدكم في معرفة ما إذا كان يستحق الشراء أم لا.

مواصفات هاتف Vivo V30 5G

التخزين / الرام 256/512 Giga مع 12 giga ram الشاشة 6.78 inches بدقة 1260*2800 بها ثقب صغير الكاميرا الخلفية مزدوجة 50+50 MB/ الأمامية 50 MB المعالج Snapdragon 7 Gen 3 ثماني النواة بتكنولوجيا 4 nano البطارية 5000 mAh نظام التشغيل Android 14

مميزات Vivo V30

يأتي موبايل Vivo V30 5G بتصميم خفيف الوزن، كما أنه مصنع من خامات عالية الجودة.

تمتاز البطارية بقوتها وقدرتها على الشحن السريع بقوة 80 وات، لذا فهي تكفي للعمل لفترات طويلة.

يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm، سناب دراجون 7 الجيل الثالث، والذي يقدم أداءًا جيدًا جدًا.

تأتي الكاميرا الأمامية والخلفية بدقة 50 megapixel، وهي تقدم أداءًا متميزًا في الفيديوهات والصور، بالإضافة إلى فلاش خلفي متغير اللون.

يدعم الهاتف تصوير بورتريه 2X احترافي بدرجة عالية، مع Ring light متغير اللون وإضاءته شديدة، وذلك للحصول على صور ممتازة حتى في الإضاءة الضعيفة.

يأتي الهاتف بشاشة نوعها AMOLED Curve، وهي ذات مساحة ممتازة ودقة عالية، كما تدعم معدل تحديث 120 هرتز وخاصية HDR10+ مع سطوع مناسب تحت الشمس.

عيوب موبايل Vivo V30 5G

لا يدعم الهاتف عدسة مخصصة للـ zoom مثل هاتف Realme 12 Pro+.

يُفضل لو كانت مقاومة الماء أعلى من IP54 مثل هواتف Samsung المتوسطة.

الهاتف لا يدعم منفذ سماعات الأذن الـ3.5 mm.

لا يدعم سماعات Stereo.

غير متاح زيادة المساحة التخزينية من خلال تركيب Memory card.

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