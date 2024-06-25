اندكوه نتائج التاسع اليمن 2024 بالاسم كافـــــة المحافظات موقع وزارة التربية والتعليم.. خب افتح رابط yemenexam com

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن يبحث عنه جميع الطلاب والطالبات المقيدين في هذه المرحلة، وذلك بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك الذي قد توقفت خلالها عمليات التصحيح، حيث قد تم العودة إلى هذه العمليات مرة أخرى حتى يتم الانتهاء منها ليتم الاعلان عن هذه النتائج عبر موقع الوزارة خلال الفترة المقبلة، وسنقوم بعرض الرابط الذي يمكن الحصول على هذه النتائج من خلاله خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

نتائج التاسع اليمن

تأخر موعد ظهور نتائج التاسع اليمن، ويرجع هذا التأخير لتعطل عمليات التصحيح بسبب اجازة عيد الأضحى المبارك، ومن الواضح ان هذا التأخير قد أدى إلى زيادة التوتر والقلق لدى الطلاب، ومنها فقد أكدت وزارة التربية اليمنية على ضرورة الهدوء والبعد عن القلق والتوتر مؤكدة أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات تسير على قدم وساق ويراعى فيها مصلحة الطالب في المقام الأول، وسيتم الإعلان عن هذه النتائج خلال فترة قليلة بعد أن يتم الانتهاء من هذه الاعمال عبر رابط النتيجة التي أعلنت عنه مؤكدة على عدم الانسياق وراء المواقع المضللة لأنها غير مسؤولة عن أي نتائج يتم الحصول عليها دون موقعها التي أعلنت عنه.

رابط الحصول على نتائج التاسع اليمن

قامت وزارة التربية اليمنية بوضع رقم هاتف يمكن الاتصال من خلاله للحصول على نتائج الصف التاسع اليمن، وهو رقم 161، عن طريق إرسال رسالة إلي الرقم تحمل رقم جلوس الطالب، كما يمكن أيضا أن يتم الحصول على النتائج من خلال الدخول على موقع وزارة التربية، مع اتباع الخطوات التالية: