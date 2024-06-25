بالسينمات.. فيلم ولاد رزق 3 القاضية بطولة أحمد رزق وآسر ياسين

فيلم ولاد رزق 3 القاضية، يواصل تصدره لإيرادات السينما خلال موسم أفلام عيد الأضحى المبارك متفوقا بشكل كبير على منافسيه الأقرباء السينما تشهد تنافسا شديدا هذا الموسم بين أربعة أعمال سينمائية متنوعة من بينها الأكشن، الكوميديا والتاريخية وهي ولاد رزق 3 واللعب مع العيال وعصابة المكس و”أهل الكهف.

في يوم السبت الماضي 22 يونيو بلغت إيرادات السينما الإجمالية 13,116,033 جنيها وهو مجموع إيرادات الأفلام الأربعة التي عرضت في ذلك اليوم.

فيلم ولاد رزق 3 القاضية

لقد حقق فيلم ولاد رزق 3 نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، حيث بلغت إيراداته 10,090,327 جنيها، مما جعله يحتل المرتبة الأولى بفارق واضح عن أفلام العيد الأخرى الفيلم يتمحور حول قصة سرقة قيمة من تايسون فيوري نجم الملاكمة الشهير، وهذه السرقة تقلب حياة أبطال العمل رأسا على عقب، يجد الأخوة نفسهم في مواجهة صراعات ومشاكل جديدة بعد أن يتورطوا في هذه الجريمة مما يضعهم في مواقف متشابكة تتطلب منهم التصدي لتداعيات بشجاعة وذكاء.

الفيلم يجمع بين عناصر الأكشن والدراما بطريقة مثيرة، مما يجعله محط أنظار الجمهور الذي استمتع بتجربة مشاهدة مثيرة ومثيرة للإعجاب، تأتي نجاحات فيلم ولاد رزق 3 كنتيجة للقصة القوية والأداء المميز لفريق العمل، بالإضافة إلى الإخراج السلس والتصوير الجذاب الذي نقل الأحداث والتوتر بشكل مثالي إلى الشاشة الكبيرة.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 يجمع بين عدد كبير من نجوم الفن من بينهم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أحمد داود، وعلي صبحي يتميز الفيلم أيضا بحضور ضيوف شرف بارزين مثل الملاكم العالمي تايسون فيوري والفنان كريم عبدالعزيز العمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.