مقالب وضحك 24 ساعة.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 نايل سات واشغل عيالك طول الاجازة

يبحث قطاع كبير من الأمهات في كافة أنحاء العالم عن تردد قناة توم وجيري، وذلك لأن هذه القناة تعتبر من أكثر القنوات المحببة لدى قلوب الأطفال، حيث تعرض مشاكسات شقية بين القط والفأر يسعد برؤيتها جميع الأطفال بمختلف المراحل العمرية، ومنها فقد وجدنا البحث يتزايد عن ترددها الجديد، وهذا ما سنقوم بعرضه خلال سطور هذا المقال.

تردد قناة توم وجيري

نجحت قناة توم وجيري في جذب اهتمام ومتابعة العديد من الأطفال والأسر في كافة انحاء العالم، حيث تقوم هذه القناة بعرض مجموعة من الأفلام الكرتونية المضحكة والتي حققت نجاحا كبيراً، جعلت الكثير يبحثون عن تردد هذه القناة لمتابعة هذه الأفلام، كما أنها تعرض مجموعة من القيم والمبادئ داخل محتواها الفكاهي، مثل التعاون ومساعدة الآخرين.

تردد قناة توم وجيري 2024

يمكنك متابعة أحدث أفلام الكرتون التي تقوم بعرضها قناة توم وجيري والتي من أهمها حلقات متنوعة من كرتون “توم وجيري” الشهير، وأيضا عرض أفلام أجنبية من ديزني مترجمة إلى اللغة العربية مثل “الجميلة والوحش”، “الجمال النائم من خلال تنزيل التردد الجديد لهذه القناة والذي يكون بالشكل التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري عرب سات

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD

طريقة تثبيت تردد قناة توم وجيري

يمكنك بخطوات بسيطة أن تقوم بتثبيت تردد قناة توم وجيري على جهازك، عن طريق ادخال الرموز التي قمنا بذكرها من قبل مع اتباع الخطوات التالية: