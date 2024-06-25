رسمياً… موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء 6 والقنوات الناقلة الحلقة 165

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء 6، سيتم عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان في عام 2024، بعد أن حقق المسلسل نجاح كبير وشعبية واسعة عبر خمسة مواسم متتالية، انتهى الموسم الخامس من العمل الدرامي بتشويق كبير وانتظار متزايد من قبل جمهوره المخلص في كل أنحاء العالم، حيث أصبحوا في انتظار الإصدار الجديد بحماس شديد، يعد مسلسل قيامة عثمان من بين الأعمال التاريخية التركية الأكثر بريقاً التي تم إنتاجها في السنوات الأخيرة.

وقد نجح في تحقيق مكانة بارزة ضمن قائمة الأعمال الدرامية التاريخية المرموقة واكتسب شهرة عالمية واسعة كأحد أهم الإنتاجات التركية المعاصرة، يستعد عشاق المسلسل حالياً لاستقبال الفصل الجديد متطلعين إلى مشاهدة تفاصيل وأحداث جديدة، تضاف إلى قصة السلسلة التي أثارت إعجابهم وترقبهم بما قدمته من مشاهد مؤثرة وأحداث مثيرة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء 6

جذبت الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس من مسلسل قيامة عثمان انتباه جمهوره ومتابعيه الذين بدأوا ينتظرون بفارغ الصبر موعد الجزء السادس، يعبر الجمهور عن عدم قدرتهم على انتظار معرفة أحداث الجزء الجديد، بالإضافة إلى التشوق لمعرفة هوية الأبطال الجدد الذين سينضمون إلى السلسلة في هذا الموسم الجديد، من المتوقع أن يتضمن الجزء السادس من المسلسل أحداثا مثيرة تتعلق ببناء الدولة العثمانية بيد قائدها وبطلها عثمان بن أرطغرل.

بالنسبة لموعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء 6 من المتوقع أن يكون في شهر نوفمبر من عام 2024، فقد بدأ فريق العمل بتصوير الأحداث المثيرة للجزء السادس، مما يزيد من شوق الجمهور لمتابعته سيتم عرض المسلسل على مجموعة من القنوات التركية والعربية لتعزيز وصوله إلى الجمهور الواسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات الناقلة المؤسس عثمان الجزء السادس 2024

نظرا لشعبية مسلسل قيامة عثمان التي لا تقل مع كل موسم وجزء، تسعى العديد من القنوات التركية والعربية إلى عرض أحداثه لاستقطاب أكبر عدد من المشاهدين، يتمتع المسلسل بجماهيرية واسعة في الوطن العربي وحول العالم، مما يجعله متاحا على العديد من القنوات الفضائية من مختلف الجنسيات، من بين هذه القنوات تبرز قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية، حيث يمكن مشاهدة الجزء السادس من المسلسل عبر النايل سات على الترددات التالية:

تردد قناة ATV التركية

التردد: 10769.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.