جروبات الغش رجعتلكم من تاني “الإجابات داخل المقال” تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024

ازدادت مؤشرات البحث من قبل الكثير من المواطنين في الوقت الحالي عن مدى حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي، وذلك قبل موعد بدء الامتحان المقرر له يوم الثلاثاء 25/6/2024 في جميع محافظات مصر، والجدير بالذكر أنه تم انتشار العديد من الأخبار التي تشير إلى تواجد العديد من جروبات الغش على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص التليجرام لذلك يرغب الكثير في معرفة الحقيقة كاملة.

حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024

ومن خلال تكرار البحث من قبل الكثير من الطلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة، فقد صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه لا توجد أي أخبار تدل على تسريب أوراق الامتحان سواء للغة الفرنسية أو اللغة الألمانية، كما أكدت الوزارة أنه سوف يكون هناك ضوابط حاسمة لكل غرف العمليات وذلك في جميع مديريات التربية والتعليم، ويأتي ذلك من أجل متابعة خطوط سير الامتحانات دون حدوث أي أخطاء.

المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة