دقائق والامتحان هيكون في جيبك !! .. حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024

انتشرت الكثير من الاخبار خلال الساعات الاخيرة الماضية حول حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024 حيث انتشرت عمليات تسريب الامتحانات وخاصة امتحانات الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، وقد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة عبر موقعها الرسمي خلال الساعات الاخيرة الماضية ، ومن الجدير بالذكر أن جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 يونيو 2024.

حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الأخبار المتداولة حول حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتي من المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء القادم الموافق الخامس والعشرين من يونيو الجاري ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن سهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية وأن جميع الاسئلة تأتي في متناول جميع الطلاب ، وقد أعرب الكثير من طلاب الثانوية العامة عن سهولة امتحان اللغة العربية وذلك يوم السبت الماضي الموافق 22 يونيو 2024 ، وقد بدأت كنترولات وزارة التربية والتعليم في تصحيح أوراق امتحان اللغة العربية خلال الساعات الماضية.

جدول امتحانات الثانوية العامة المتبقية 2024

يستمر ماراثون امتحانات الثانوية العامة حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 وإليكم جدول امتحانات المواد المتبقية للثانوية العامة خلال الأيام القادمة.