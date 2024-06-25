أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية عبر رابط منصة مظلتي 2024

وزارة العمل العراقية تقوم بتقديم العديد من برامج الدعم لبعض الفئات التي تحتاج إلى مساعدات في المجتمع والتي تمر بظروف صعبة للغاية، ويتم تطوير برامج الدعم دائماً من قبل الدولة، وقامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالإعلان عن الأسماء التي تم قبولها في الرعاية الاجتماعية بالوجبة الأخيرة، ويمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال الدخول على منصة مظلتي، وخطوات الاستعلام سوف نوفرها لكم في مقالنا هذا.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وزارة العمل بدولة العراق قامت بإتاحة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة إلكترونيا وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة، وهذه الخطوات هي كالتالي:

ثم أولا بالدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية، ويمكنك الدخول للمنصة بالضغط هنا.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول إلى حسابك.

وإذا كنت ليس لديك حساب فقم بإنشاء حساب جديد وإدخال كافة البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع منك.

وبعد الدخول إلى المنصة قم بالانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

وقم بعد ذلك باختيار الخدمة التي تريدها، وذلك باختيار خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

وبعد ذلك قم باختيار رقم الوجبة وهي الوجبة الأخيرة.

وبعد ذلك قم بتحديد اسم المحافظة الخاصة بالشخص المستعلم.

ثم قم باستكمال البيانات المطلوبة ويجب أن يتم إدخالها بحرص وعناية والتأكد من صحتها وذلك للكشف عن اسمك.

وقم بالانتظار قليلاً حتى يتم اظهار نتيجة الاستعلام.

وبعد ذلك يظهر كشف بأسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية، ويمكنك تحميله على جهازك pdf لكي تقوم بالبحث عن اسمك على راحتك.

الشروط اللازمة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية

لكي تقوم بالتسجيل في الرعاية الاجتماعية والحصول عليها لابد من توافر بعض الشروط، وهذه الشروط هي: