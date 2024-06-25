استرداد الهدايا في GTA San Andreas 2024: أكواد جديدة وحصرية علشان تسيطر على اللعبة!

إذا كنت ترغب في بدء اللعب والاستمتاع بأجواء أكثر تشويقًا وإثارة فقد وفرنا لك اكواد جاتا سان اندرياس التي تتميز بتوفير العديد من الخصائص التي تعمل على تغيير مجريات اللعب لصالح المستخدم لذلك فإن جميع المستخدمين يحرصون بشدة على تحميلها لأنها تعزز من طريقة اللعب وتمنحهم تجربة أكثر تطورًا.

أكواد لعبة جاتا سان اندرياس

جميع لاعبي جاتا سان اندرياس بإمكانهم الحصول على الذخائر والأسلحة من خلال استبدال الأكواد التي تمنحهم ذلك، لذا نوفر لكم قائمة من الأكواد في النقاط التالية:

يتم الحصول على ذخيرة غير محدودة من خلال استبدال الكود FULLCLIP ولكن لن يتمكن اللاعب من التعليق البصري عند تبديل الأسلحة.

الحصول على طقس غائم من خلال استبدال الكود AJLOJYQY.

كما يتم استبدال الكود CWJXUOC للحصول على عاصفة رملية.

الصحة الغير محدودة يحصل عليها اللاعب من خلال الكود BAGUVIX لكنها لا تحمي اللاعب من الرصاص القوي والانفجارات.

يحصل اللاعب على اجنحة طائرة للسيارة من خلال استبدال الكود AIYPWZQP.

الحصول على الأسلحة الأساسية باستبدال كود LXGIWYL.

بينما الحصول على مجموعة كاملة من الأسلحة يتم باستخدام الكود PROFESSIONALSKIT.

أجدد شفرات لعبة جاتا سان اندريس لتغيير السيارات

أعلن مطوري اللعبة عن شفرات داخل اللعبة يتم من خلالها تغيير السيارات والتي قد جاءت كالآتي:

تغيير سيارة اللاعب من خلال استبدال كود AIWPRTON.

استخدام الكود AGBDLCID في استبدال السيارة إلى أخرى رياضية.

تغيير السيارة إلى الدفع الرباعي بواسطة الكود AECI BHS.

تبديل السيارة إلى دراجة نارية يتم من خلال استبدال الكود AKJJYGLC.

أخيرًا تبديل سيارتك إلى سيارة قمامة من خلال الكود AMOMHRER.

مزايا لعبة جاتا سان اندريس

تتمتع لعبة جاتا بمجموعة لا حصر لها من المميزات التي تجعلها الخيار الأفضل لمحبي ألعاب الفيديو ويقبل عليها جميع المستخدمين، ومن أبرز مميزاتها نذكر الآتي: