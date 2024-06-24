متى موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1446 في السعودية كل عام والمسلمين بخير

لم يعد هناك أيام كثيرة تفصلنا عن رأس السنة الهجرية الجديدة لعام 1446، ولذلك قد بحث كافة المواطنين السعوديين عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة لعام 1446 في السعودية، على الرغم من أن إجازة عيد الأضحي المبارك قد أنتهت منذ أيام قليلة فقط، إلا أن المواطنين السعوديين قد بدأوا بالبحث مرة أخرى عن موعد الإجازة، وتعد إجازة رأس السنة الهجرية من الإجازات الرسمية الموجودة في المملكة العربية السعودية.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1446 في السعودية

بعد أن زادت عمليات البحث مؤخرًا عن الموعد المقرر التي ستكون فيه إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة لعام 1446 في السعودية، قد قامت الحكومة السعودية بالإعلان عن موعد الإجازة، والذي سيكون كالتالي، يوم الأحد الموافق يوم 7 يوليو لعام 2024، الموافق يوم 1 محرم لعام 1446.

السنة الهجرية الجديدة 1446

يحتفل كافة المسلمين بقدوم سنة هجرية جديدة، والتي تعد بداية لكافة المسلمين للتكفير عن ذنوبهم، وعيش سنة جديدة يحرصون فيها على طاعة الله، وتحسين حياتهم، والتقرب من الله، والانتظام في الصلاة، والعديد من الأمور الدينية الأخرى، كما أن قدوم سنة هجرية جديدة، تعني قدوم المناسبات الدينية لهذا العام الجديد، والتي منها: قدوم المولد النبوي الذي يوافق يوم 12 من شهر ربيع الأول، وقدوم ليلة الإسراء والمعراج التي توافق يوم 27 من شهر رجب، والعديد من المناسبات الدينية الأخرى، التي تدخل البهجة والسرور على قلوب كافة المسلمين.

إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1446 في السعودية

إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة من الإجازات الرسمية التي تعطيها الحكومة السعودية لمواطنيها، وتكون هذه ضمن الإجازات الدينية الرسمية في العديد من الدول العربية والإسلامية، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ويحتفل في هذا اليوم المسلمين بدخول رسول الله مع صاحبه أبو بكر المدينة المنورة، والتي كانت في ذلك الوقت تدعى بأسم يثرب.