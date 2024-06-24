أعلنت هيئة تقويم التعليم للمتقدمين عن خطوات تقديم تظلم على نتيجة اختبار الرخصة المهنية للمعلمين بالمملكة العربية السعودية، حيث يرغب الكثير من المتقدمين في الحصول على الرخصة المهنية بسبب أهميتها وتمكن هذه الرخصة المعلم من مزاولة مهنة التدريس بشكل قانوني في المملكة وتمكنه من العمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص كما تساعد على تنمية مهارات المعلمين وتحسين الأداء التعليمي المقدم للطلاب.

خطوات تقديم التظلم على نتيجة اختبار الرخصة المهنية

بعد ظهور نتيجة اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ومعرفة عدم استحقاقك لتلك الرخصة، يمكنك تقديم اعتراض بشكل إلكتروني على نتيجة الاختبار بخطوات سهلة وبسيطة وفرتها هيئة تقويم التعليم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه بشكل مباشر إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالراحة المهنية قياس.

الدخول إلى خدمات الأفراد.

النقر على خانة دعم المختبرين.

تدوين رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمعلم في المكان المحدد لها.

سيرسل لك رسالة نصية على الهاتف الجوال تحتوي على كود التحقق.

إعادة كتابة كود التحقق.

الضغط على إرسال طلب الاعتراض على نتيجة اختبار الرخصة المهنية.

تدوين عبارة يرجى مراجعة الدرجات الخاصة بالاختبارات في طلب الاعتراض المرسل.

النقر على خانة ارسال الطلب.

التقديم على اختبار الرخصة المهنية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب للراغبين في التقديم على اختبار الرخصة المهنية عن خطوات التقديم، حيث يتم بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات الآتية: