طريقة تنظيف الحنفيات بمكونات متوفرة في المنزل وبدون مجهود

الحنفيات بشكل عام سواء كانت حنفيات المطبخ أو الحمام يتراكم عليها الصدأ والجير بشكل مستمر ويرجع ذلك لتعرضها الدائم للماء والبخار ولذلك يصعب على كل ربة وسيدة منزل تنظيفها بالشكل التقليدي إذا كانت لم تنظفهم منذ مدة أي أنها لم تنظفهم باستمرار وبشكل دائم لذلك سنقدم لكم طريقة تنظيف الحنفيات وهذا يمثل أهمية بالغة لأن الحنفيات تتعرض إلى الصدأ مع مرور الوقت مما يشوه مظهرها ويؤثر على لمعانها لذلك يجب إزالة الجير والصدأ أول بأول.

طريقة تنظيف الحنفيات

والان سنقدم بعض المواد الفعالة في قدرتها على تلميع الحنفيات وهي طريقة التنظيف بصودا الخبز عن طريق:

اخلطي ملعقة واحدة من صودا الخبز مع بضع قطرات من عصير الليمون.

بعد ذلك يتم فرك هذا الخليط جيدا على مناطق الصدأ والجير.

كما يمكن أيضا استخدام قطعة صغيرة من السلك للمساعدة في إزالة الصدأ بشكل فعال.

طريقة استخدام الكلور والبيكنج بودر لتنظيف الحنفيات

هذه الطريقة سهلة وسريعة جدا لتنظيف حنفيات المطبخ والحمام كما أن لها أثر فعال جدا:

المكونات المطلوبة قطرات من الكلور، معلقة كبيرة من منظف الأواني السائل، كوب ماء دافئ، ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة الاستخدام يجب أولا وضع المكونات فى إناء وتحريك الخليط جيدا ليتجانس.

اتركي الخليط على الحنفيات التي تريدين تنظيفها لبضع دقائق ثم فركها باستخدام السلك جيدا.

اشطفي الحنفيات جيدا بالماء.

استخدام معجون الأسنان لتنظيف الحنفيات

هذه الطريقة جميلة جدا وفعالة كما أنها لا تحتاج إلا لمكون واحد فقط موجود في جميع المنازل: