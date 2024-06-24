مبروك للمستفيدين .. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق الكشوفات pdf عبر مظلتي 

تقدم الحكومة العراقية العديد من برامج الدعم، التي قد تم انشائها بشكل خاص من أجل دعم فئة معينة من المواطنين العراقيين، وهي الفئة التي تحتاج فعلًا إلى الدعم، ومن برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية، برنامج الرعاية الإجتماعية الذي يهدف إلى توفير دعم مادي للأسر المستفيدة، حتى تحصل العديد من الأسر العراقية على الاستقرار، وتحسن ظروف معيشتها، وقد بدأ مؤخرًا كافة المواطنين العراقيين الذين تقدموا على الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة بالبحث عن أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة.

خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2024

من أجل أن يتمكن كافة الأشخاص الذين قدموا على الرعاية الإجتماعية الوجبة الاخيرة من الإستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة، يجب عليهم اتباع بعض الخطوات، وهي:

بعد أن تقوم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب منصة مظلتي

قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالضغط على أيقونة أسماء المشمولين بالمساعدات الإجتماعية.

ثم قم بتحديد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عن أسماء المشمولين بها.

وبعد ذلك قم بإدخال المعلومات الشخصية الخاصة بك.

وبعدها سوف تظهر أمامك بكل سهولة قائمة أسماء المشمولين بالوجبة التي قمت بتحديدها.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

حين قامت الحكومة العراقية بإنشاء برنامج الرعاية الإجتماعية، قد وضعت بعض الشروط للحصول على دعم الرعاية الإجتماعية، وهذه الشروط هي:

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 عام في حال كان المتقدم رجل، أما في حال كانت المتقدمة إمرأه يجب ألا يتجاوز عمرها 50 عام.

يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقدمة عن أربع أفراد.

كما يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، ويقيم على الأراضي العراقية أثناء التقديم، وبعد التقديم.

يجب ألا يكون المتقدم يستفيد من أي برامج دعم أخرى.

في حال كانت المتقدمة أرملة أو مطلقة يجب تقديم شهادة تثبت ذلك.

يجب تقديم كافة المستندات المطلوبة من قبل المسؤولين.

المستندات المطلوبة للتقديم على الرعاية الإجتماعية الوجبة الاخيرة

حين تسجل الدخول على منصة مظلتي،وترغب في التقديم على برنامج الرعاية الإجتماعية، سوف يطلب منك الموقع إدخال بعض المستندات، وهي: صورة من عقد الزواج، شهادة تثبت أن الأسرة المتقدمة لا تمتلك أي مصدر دخل شهري، أربع صور شخصية حديثة للمتقدم، كما يجب تقديم تقرير طبي للمتقدم.