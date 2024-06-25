نتائج البكالوريا 2024 تونس حسب الاسم خلالموقع الوزارة الرسمي .education.gov.tn.. طلعها في الحــال

نتائج البكالوريا 2024 تونس يترقبها عدد كبير من الطلاب داخل تونس، حيث أعلنت وزارة التربية بتونس عن إقتراب موعد ظهور النتائج الخاصة بهذه المرحلة، وذلك لان أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات أوشكت على الانتهاء، ومن ثم اعتمادها من قبل الوزير المختص بذلك ثم اعلانها عبر موقع وزارة التربية اليمنية ليتمكن جميع الطلاب من الحصول عليها، ومن خلال هذا المقال سنقوم بعرض جميع التفاصيل المتعلقة بهذه النتيجة وطريقة الحصول عليها.

نتائج البكالوريا 2024 تونس

انتهت امتحانات البكالوريا في تونس في الثاني عشر من شهر يونيو من العام الجاري، ومن وقتها ولم يتم التوقف عن البحث عن هذه النتائج ولو للحظة واحدة، وذلك لأهمية هذه المرحلة في حياة جميع الطلاب المقيدين بها، وفي ظل تبادل التغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نتائج البكالوريا 2024 تونس فقد أكدت وزارة التربية التونسية أن عمليات التصحيح تسير بشكل جدي ولم تنتهي حتى هذه اللحظة، وما هي إلا أيام قليلة ويتم الاعلان عن هذه النتائج عبر موقع الوزارة الالكتروني لتكون متاحة أمام جميع الطلاب ويتمكنوا من الحصول عليها.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 تونس

خاض امتحانات البكالوريا في هذا العام ما يقرب من 140 الف و213 طالب وطالبة امتحانات شهادة البكالوريا، تسعة الف قاعة على مستوي 586 مركز على مستوي جمهورية تونس، ومنها فقد ازداد البحث عن طريقة الحصول على هذه النتائج في كافة مواقع التواصل الاجتماعي، على أن تكون طريقة الإستعلام بالشكل التالي: