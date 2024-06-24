التسجيل في موقع كلاسيرا لايت بالسعودية للتعليم عن بعد

نظام كلاسيرا لايت يعتبر أحد الأنظمة التعليمية الإلكترونية المتوفرة من قبل وزارة التعليم السعودي للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويهدف هذا النظام إلى مساعدة الطلاب بمختلف المراحل الدراسية للحصول على الدروس والفيديوهات التعليمية المختلفة من المعلمين والمعلمات و دكاترة الجامعات بالمملكة، كما يسهل الموقع على الطلاب عملية التسجيل لتكون بشكل إلكتروني ويتميز الموقع بعدة مميزات مختلفة منها التعليمية عن بعد.

مزايا موقع كلاسيرا لايت بالسعودية

يضمن موقع كلاسيرا لايت التعليمية العديد من المميزات المختلفة التي تميزه عن غيره من الواقع التعليمية الخاصة بالطلاب في المملكة العربية السعودية، من أهم مزايا موقع كلاسيرا لايت بالسعودية ما يلى:

حصول الطلاب على كافة الخدمات التعليمية بشكل سلسل.

الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب حيث يوفر لهم الدراسة في المنزل أثناء المرض.

يوفر خدمة التعليم عن بعد.

الحصول على كافة الفيديوهات التعليمية الخاصة بالمعلمين والدكاترة في السعودية.

يتميز الموقع بسهولة الاستخدام حيث يتمكن الأطفال بمختلف أعمارهم استخدام الموقع.

صمم الموقع باللغة العربية حتى يتمكن الطلاب من الاستفادة منه.

يوجد مجموعة مختلف من الغرف التعليمية تصنف حسب المواد الدراسية.

التسجيل في موقع كلاسيرا لايت بالسعودية

يمكن لكافة الطلاب داخل المملكة العربية السعودية التسجيل في موقع كلاسيرا لايت والحصول على الخدمات المميزة التي يقدمها الموقع، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

فتح موقع كلاسيرا لايت الإلكتروني.

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول إلى الموقع.

حدد الطريقة المناسبة للتسجيل.

اكتب المعلومات والبيانات اللازمة من أجل التسجيل في الموقع.

دون رقم البريد الإلكتروني الخاص بك.

عين كلمة مرور قوية للحساب.

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

شروط التسجيل في موقع كلاسيرا لايت

وضعت إدارة موقع كلاسيرا لايت مجموعة من الشروط التي لابد توافرها في الطلاب المتقدمين للتسجيل في الموقع، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: