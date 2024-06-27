“شوف اسمك هسه spa.gov.iq/umbrella”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق والأوراق المطلوبة

في ظل سعي الحكومة العراقية للتخفيف عن المواطنين، في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تضرب العالم حالياً، وموجة غلاء الاسعار في الآونة الأخيرة، قامت الحكومة العراقيه بالإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي تقوم بتقديمها الحكومة العراقية لمواطنيها من الذين لا يوجد دخل شهري لهم والفئات الأكثر احتياجا وخاصة فئة الشباب و المقبلون على الزواج، وتقدم تلك الوجبة من أجل تحسين الحياة المعيشية للمواطن العراقي ومن أجل تلبية الاحتياجات اللازمة من أجل مستوى معيشي متميز، ونبين في سياق تقريرنا تفاصيل خاصة باسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تيسيرا على المواطنين قامت الحكومة العراقية ممثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن إتاحة منصة مظلتي الإلكترونية لإعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك حتى يتمكن المواطنون من الاطلاع على الكشوفات الخاصة باسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والبحث عن الاسم المراد البحث عنه في الكشوفات، وحتى يتمكن المواطنون من ذلك يوجد عدة خطوات يجب اتباعها وهي كالآتي:

اولا: زيارة الصفحة الرسمية لموقع مظلتي الإلكتروني.

ثانيا: اختيار الرعاية الاجتماعية من القائمة.

ثالثا: إختيار الوجبة الأخيرة من ضمن الخيارات المتاحة.

رابعا: لابد أن يقوم المستعلم باختيار المحافظة التابع لها.

خامسا: تكملة البيانات المتواجدة على الصفحة والتأكد من دقة جميع البيانات.

سادسا: النقر على الخانة الخاصة بكلمة استعلام ثم يقوم الموقع بعرض الكشوفات الخاصه باسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ويمكن للمواطن تنزيل تلك الكشوفات وطباعتها والبحث عن اسمه بداخلها.

المستندات المطلوبة للتقديم على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

لكي يتمكن المواطن العراقي من التقديم على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يوجد بعض الاوراق لابد من توفرها وهي كالاتي: