3 ساعات.. مواعيد قطع الكهرباء في مصر 2024 وفقا لتصريحات مجلس الوزراء

مواعيد قطع الكهرباء في مصر 2024، أشعل اهتمام المواطنين في الإسكندرية البحث الحثيث عن مواعيد قطع الكهرباء لعام 2024 إذ أعلنت شركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية، تعديل مواعيد انقطاع التيار في جميع المناطق تزامن ذلك مع حدوث انقطاعات في بعض المناطق قبل الوقت المحدد بساعة ما أدى إلى حالة من الارتباك والقلق بين السكان بسبب زيادة مدة تخفيف الأحمال بساعة إضافية في خطوة مفاجئة، أعلن مجلس الوزراء عن زيادة ساعة إضافية في فترات قطع الكهرباء لتصبح ثلاث ساعات في المجموع.

أثار هذا القرار حالة من الذعر بين السكان الذين اعتبروا أن الشركة لم تنوه بما فيه الكفاية عن تغيير مواعيد تخفيف الأحمال أو زيادتها لمدة ساعة إضافية، كما حدث سابقًا لمدة يوم واحد، ومن خلال هذا النص سنقدم تفاصيل حول مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية.

مواعيد قطع الكهرباء في مصر 2024

يبدي العديد من المواطنين اهتماما كبيرا بمعرفة مواعيد قطع الكهرباء في مصر 2024 ، حيث أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن جدول جديد لانقطاع التيار الكهربائي يشمل 11 مجموعة، يتضمن الجدول الجديد مقارنة بين المواعيد القديمة والمواعيد الجديدة بموجب خطة تخفيف الأحمال من الساعة الثالثة عصرا حتى السابعة مساء.

تم تأخير المواعيد بمقدار ساعتين، حيث بدأت الفترة من الساعة الثالثة عصرا بدلا من الساعة الواحدة ظهرا وانتهت آخر مواعيد انقطاع الكهرباء في الساعة السابعة مساء بدلا من الساعة الخامسة مساء.

جدول انقطاع الكهرباء في الإسكندرية 2024

يعلن جدول انقطاع الكهرباء في الإسكندرية لعام 2024 عن تقسيمه إلى عدة مجموعات بالمواعيد المحدثة كما يلي:

المجموعة الأولى: كانت تبدأ من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة الخامس مساء أما الآن فأصبحت تبدأ من الساعة الخامسة مساء وتنتهي في الساعة السابعة مساءً.

المجموعة الثانية: كانت تبدأ من الساعة الرابعة بعد الظهر وتنتهي في الساعة الخامسة مساء، أما الآن فأصبحت تبدأ من الساعة السادسة مساء وتنتهي في الساعة السابعة مساءً.

المجموعة الثالثة كانت تبدأ من الساعة الثالثة بعد الظهر وتنتهي في الساعة الخامسة مساء أما الآن فأصبحت تبدأ من الساعة الخامسة مساء وتنتهي في الساعة السابعة مساءً.

تم تعديل جدول انقطاع الكهرباء بهدف تحسين جودة الخدمات وتوفير أفضلية للمواطنين في استخدام الطاقة الكهربائية خلال فترات التخفيف من الأحمال.