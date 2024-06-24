خطوات تحويل مبلغ محفظة إيجار إلى الحساب البنكي في السعودية

بعد تحويل المبلغ في منصة إيجار إلى المالك من الطرق الإلكترونية الحديثة في السعودية، والتي يتم الاعتماد عليها لكي يتم سداد قيمة الإيجار دون الحاجة إلى مقر مالك العقار، حيث يتم تحويل المبلغ عبر منصة إيجار التي وفرتها الحكومة في السعودية من أجل تسهيل إجراءات الخدمة على كافة المواطنين، بالإضافة أيضا إلى توفير الوقت والجهد.

خطوات تحويل مبلغ محفظة إيجار إلى الحساب البنكي

يمكن للأفراد تحويل مبلغ إيجار إلى الحساب البنكي، وذلك من خلال تنفيذ الطرق التالية:

الانتقال إلى الرابط الإلكتروني الخاص بموقع إيجار.

سجل الدخول على الموقع.

اضغط بعد ذلك على تبويب محفظتي.

قم بتدوين رقم الحساب البنكي المراد ربطه بالمحفظة.

اختر بعدها المبلغ المراد تحويله.

اضغط بعد ذلك على تبويب تأكيد.

قم بتدوين رمز التحقق الذي سيرسله الموقع لك في الحقل المخصص.

عندئذ ستتم عملية التحويل خلال 5 أيام من طلب التحويل.

الخدمات التي يقدمها موقع إيجار

يقدم موقع إيجار العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة لكافة المستفيدين، وهذه الخدمات هي:

إمكانية اعادة إبرام العقود.

توافر سداد المقابل المالي للعقد.

خدمة تجديد عقد إيجار الموحد.

خدمة تعبئة رصيد المؤجر.

خدمة استخراج سند القبض.

إمكانية تسوية للدفعات.

يمكنك أيضا تغيير قناة الدفع بعقد الإيجار.

الدفعات المرنة.

إمهال الدفعات.

خطوات تنشيط المحفظة البنكية