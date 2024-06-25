 “سجل من هنا”.. لينك التسجيل في منحة الطفل 2024 الجزائر minha.anem.dz

اطلقت حكومة الجزائرية منحة الطفل، وتستهدف الأسر التي لديها أطفال في جميع مراحل العمر، وذلك بهدف توفير حياة كريمة تمكنهم من مواصلة حياتهم بطريقة مريحة، كما تساعد هذه المنحة على تلبية احتياجات مطالبهم، ويمكن لأي شخص يرغب في التسجيل في المنحة يسجل بشكل إلكترونيا، وفي هذا السياق دعونا نتعرف على التسجيل في منحة الطفل 2024 الجزائر لكل من يرغب يتابع معنا القادم.

التسجيل في منحة الطفل 2024 الجزائر

يمكنك الآن التسجيل بيسر في منحة الطفل لعام 2024 بالجزائر دون الحاجة للذهاب لأي مؤسسة حكومية من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

في البداية يجب تسجيل دخول إلى الموقع وزارة العمل والتوظيف الجزائري.

ثم قم بالضغط على رمز منحة الطفل.

يليه تدوين بيانات الطفل وولي الأمر.

قم بالضغط على رمز تأكيد.

قم بتدوين البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

اضغط على تسجيل منحة الطفل.

بذلك تقوم الجهات المختصة بمراجعة ودراسة الطلب.

سيتم صرف المنحة في حالة الموافقة على الطلب بقيمة 1500 حتى 2000 دينار.

ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة الطفل؟

يمكنك بيسر التقديم للحصول على هذه المنحة وتتمثل الشروط والمستندات فيما يلي:

شهادة ميلاد الطفل.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لولي أمر الطفل.

شهادة تؤكد الدخل الشهري لأسر الطفل.

عنوان الأسرة المتقدم للطفل.

شروط التسجيل في منحة الطفل بالجزائر

لكي يتمكن الطفل الجزائري من الحصول على منحة الأطفال يجب استيفاء مجموعة من الشروط وهي تتمثل فيما يلي: