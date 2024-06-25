سددها هســة غرامات المرور العامة 2024 الرقم الألماني خلال منصة أور ur.gov.iq.. الرابط يعمــل بكفاءة

من أجل توفير الوقت والجهد المبذول في الذهاب إلى المكاتب الحكومية، قامت الحكومة العراقية بإتاحة خدمة الاستعلام عن غرامات المرور العامة في العراق، ويكون ذلك بشكل إلكتروني عن طريق رابط الكتروني أطلقته الحكومة لمواطنيها لفض التزاحم أمام المؤسسات داخل الدولة، ومنها فقد وجدنا عدد كبير يتسائل حول هذا الرابط وطريقة الاستعلام من خلاله، وهذا ما سنقوم بعرض تفاصيله خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

غرامات المرور العامة

قام نظام المرور داخل العراق بتوفير رابط يمكن من خلاله الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024، حيث اعتمد هذا النظام على التقنيات الإلكترونية الحديثة، وهذا لأنه يمكن من خلاله الاستعلام عن الغرامات وأيضا الاستعلام عن الإجراءات اللازمة لدفع هذه الغرامات عن طريق المنصة التي تم إطلاقها.

وتعد هذه الخدمة من أهم الخدمات التي أطلقتها الحكومة العراقية من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين معرفة وسداد هذه الغرامات دون التزاحم على المكاتب المختصة بذلك.

طريقة سداد غرامات المرور الرقم الألماني

يمكن من خلال منصة أور الالكترونية أن يقوم كل مواطن عراقي بالاستعلام عن قيمة مخالفات المرور العامة الخاصة بسيارته، كما يمكن أيضا سداد هذه الغرامات المالية قبل فرض رسوم عند تأخيرها ودون التكدس أمام المكاتب الخاصة بمصلحة المرور العامة في العراق، ويكون ذلك عن طريق استخدام الخطوات التالية: