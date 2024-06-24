“ظهـــرت الآن“ ليـــنك نتائج الصف التاسع 2024 باليمن وزارة التربية moe-ye.net

يشغل بال الكثير من الآباء والأمهات وأولياء والامور والطلاب خلال هذه الايام بشكل كبير موعد ظهور نتائج الصف التاسع 2024 في اليمن وذلك بسبب رغبة الجميع في الاطمئنان على مستقبل الطلاب بعد الانتهاء من مرحلة الامتحانات الهامة، وخاصة أن مرحلة الصف التاسع تعد من المراحل الهامة في اليمن والتي تلقى اهتمام كبير من قبل الجميع، ولذلك ينتظر الكثير بفارغ الصبر ظهور تلك النتائج للاطمئنان على مستقبل الطلاب بعد فترة الامتحانات العصيبة والضغط النفسي والعصبي الذي كان يعيشه الطلاب خلال تلك الفترة.

نتائج الصف التاسع 2024 باليمن

كشفت وزارة التربية اليمنية انه يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب بطريقة سهلة وسريعة للغاية فور ظهور تلك النتائج بشكل رسمي من قبل الوزارة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية لابد من الانتقال بشكل مباشر إلى موقع وزارة التربية أو منصة الادارة العامة للاختبارات.

ثم تسجيل الدخول إلى المنصة أو الموقع من خلال كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الخطوة التالية لابد من الضغط على خيار الخدمات الالكترونية.

ثم قم بالنقر على نتائج الصف التاسع.

بعد ذلك لابد من كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب واختيار المدينة التي يتبع لها ثم الضغط على كلمه استعلام وسوف تظهر النتيجة على الشاشة على الفور في حال ظهورها بشكل رسمي.

موعد ظهور نتائج الصف التاسع 2024 باليمن

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الطلاب للصف التاسع في اليمن لم يتم الاعلان عن ظهورها حتى هذه اللحظة، ومن المتوقع أن تظهر خلال الايام القليلة المقبلة بعد رصد الدرجات وتصحيح الأوراق واعتمادها وضمان حصول كل طالب على نتيجته بشكل صحيح.