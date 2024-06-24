ترتيب الفريقين .. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2024 موعدها

هناك مباراة حماسية على وشك الحدوث بعد ساعات قليلة، وهي مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، حيث أن هناك العديد من المعجبين المتشددين لفريق الأهلي، والعديد من المعجبين المتشددين لفريق الزمالك، وسواء كانوا معجبين الأهلي أو معجبين الزمالك فهم يريدون الفوز لفريقهم الخاص، ولذلك سوف ننتظر ونرى من سوف يفوز، حيث أن الفريقين معروفين بقوتهم داخل أرض الملعب، فقد حققوا نجاحات مبهرة في كافة المباريات التي لعبوا فيها من قبل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ينتظر العديد من مشجعي كرة القدم المباراة القادمة، وهي مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، وتعد هذه المباراة أحد مباريات الجولة 27 في الدوري المصري، وسوف تقام مباراة الأهلي والزمالك على أرض أستاد القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق يوم 25 يونيو، في تمام الساعة 7:00 مساء بالتوقيت الصيفي لمصر، وتوقيت المملكة العربية السعودية، وبالطبع سوف تكون مباراة مليئة بالحماس والتشجيع.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري

لعب فريق الأهلي في الدوري المصري الممتاز 18 مباراة، وقد كان الفوز حليفهم في 13 لقاء، وحصلوا على تعادل في 3 مباريات، وقد خسروا مباراتين، ولذلك يحتل فريق الأهلي المركز الثاني في الدوري المصري، بعدد نقاط 42 نقطة، أما بالنسبة لفريق الزمالك فقد لعب 20 مباراة في الدوري المصري، وقد فاز في 10 مباريات فقط، وحقق تعادل في 4 لقاءات، وقد خسر في 6 مباريات، ولذلك يحتل فريق الزمالك المركز التاسع في الدوري المصري، بعدد نقاط 34 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

هناك قناة واحدة من أهم القنوات الرياضية، التي تنقل مباريات الدوري المصري الممتاز، وهي قناة أون تايم سبورت، ويكون ترددها كالتالي: