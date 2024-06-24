شروط التنازل عن الدعم السكني للمتزوجات 1446 جميع حالات التنازل والخطوات المطلوبة

يوجد العديد من المواطنين السعوديين الذين يحلمون بالحصول على مسكنهم الخاص، والذين يرغبون في تحقيق الاستقرار السكني لهم ولعائلاتهم، ولذلك قد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإنشاء برنامج الدعم السكني، من أجل دعم كافة المواطنين السعوديين الذين بحاجة إلى دعم هذا البرنامج، وقد وفر المسؤولين عن برنامج الدعم السكني لعام 1446 خدمة جديدة، وهي خدمة التنازل عن الدعم السكني، من أجل أشخاص آخرين، وهؤلاء الأشخاص يكونوا أقارب المستفيدين من البرنامج.

طريقة التنازل عن الدعم السكني للمتزوجات 1446

بعد أن وفر المسؤولين عن برنامج الدعم السكني خدمة التنازل عن الدعم السكني، قد وفروا أيضًا كيفية التنازل عن الدعم السكني، والذي يكون عن طريق:

قم بالبحث عن منصة سكني الإلكترونية.

وبعد أن تظهر لك، قم بتسجيل الدخول عليها، عن طريق إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك، وكلمة المرور.

ومن الصفحة الرئيسية، قم بالضغط على أيقونة التنازل عن الدعم.

ثم قم بكتابة بياناتك الشخصية.

وبعدها قم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

شروط التنازل عن الدعم السكني 1446

يوجد شروط بسيطة للغاية، يجب أن تتوفر لدى المستفيد من البرنامج، والمستفيد من التنازل، حتى يتم قبول طلب التنازل عن الدعم السكني لعام 1446، وهذه الشروط تكون كالتالي: يجب أن يكون المستفيد من الدعم أحد أولياء أمور المستفيد من التنازل، يجب أن يكون المستفيد من التنازل سواء كان ذكر أو أنثى أن يكون قد بلغ سن الرشد، ويمتلك دخل شهري ثابت.

حالات التنازل عن الدعم السكني 1446

هناك بعض الحالات التي قد حددها المسؤولين عن برنامج الدعم السكني، والتي يمكن فيها التنازل عن الدعم السكني لعام 1446، ومن هذه الحالات هي: