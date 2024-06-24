وزارة التعليم تعتمد التقويم الدراسي 1446 وتعلن استمرار نظام الفصول الثلاثة حتى هذا الموعد

أعلنت وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي للعام القادم 1446 والذي يسير بنظام الفصول الدراسية الثلاثة مثل الأعوام الماضية، وبحسب الخطة الزمنية التي تم وضعها فإن العام القادم سوف يستمر إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، تعرف في هذا المقال على تفاصيل التقويم الدراسي وموعد انتهاء نظام الفصول الدراسية الثلاثة.

تفاصيل التقويم الدراسي 1446

حددت وزارة التعليم وفقًا للتقويم الدراسي الجديد مواعيد بداية ونهاية كل فصل من الفصول الدراسية الثلاثة ومواعيد الإجازات وهي كالتالي:

موعد عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم التاسع والعشرين من شهر محرم 1446.

عودة المعلمين الممارسين في اليوم السابع من شهر صفر 1446.

يبدأ الفصل الدراسي الأول في اليوم الرابع عشر من شهر صفر 1446.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول هو الخامس من شهر جمادى الأولى 1446.

بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في الخامس عشر من جمادى الأولى 1446.

ينتهي الفصل الدراسي الثاني في اليوم الواحد والعشرين من شوال.

موعد بداية الفصل الدراسي الثالث هو الثاني من شهر رمضان.

ينتهي العام الدراسي 1446 بعد إجازة عيد الأضحى وانتهاء الاختبارات في اليوم الأول من شهر محرم 1447.

يحتوي كل فصل دراسي من الفصول الثلاثة على إجازة نهاية الأسبوع المطولة.

تبدأ إجازة الخريف بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول وإجازة الشتاء بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

عدد أيام الدراسة في شهر رمضان 17 يوم فقط.

موعد انتهاء الفصول الدراسية الثلاثة

بعد اعتماد نظام الفصول الدراسية الثلاثة أعلن وكيل وزارة التعليم أن دراسة النظام الدراسي الحالي لا يزال جاري حتى الآن، وسوف يتم تحديد هل يستمر نظام الفصول الدراسية الثلاثة أو سيتم الرجوع الى نظام الفصلين الدراسيين فقط خلال الأعوام المقبلة بعد انتهاء العام الدراسي القادم 1446.