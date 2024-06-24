مهمات جاتا سان اندرياس GTA San Andreas apk تحميل كودات مع قائمة الغش.. استمتع بلعبتك ⭐⭐⭐⭐

يجب على اللاعب أن يقوم بإتمام كافة مهمات جاتا سان اندرياس الموجودة في اللعبة والتي يتمكن من خلالها الانتقال إلى مرحلة أخرى، حيث لا يمكن أن يتم تخطي المرحلة الموجود بها اللاعب دون إتمام كافة المهام التي تطلبها اللعبة، وهناك الكثير من المهمات التي تطلبها لعبة جاتا من كافة اللاعبين وهي ما نوضحها لكم من خلال السطور التالية، كما نوضح لكم طريقة تنفيذها.

مهمات جاتا سان اندرياس

هناك الكثير من مهمات جاتا سان اندرياس الموجودة في اللعبة والتي تتطلب من اللاعب اتمامها بشكل كبير حتى يمكنه التقدم في اللعبة أكثر وأكثر ومن هذه المهمات ما يلي:

مهمات لوس سانتوس وهم كارول جونسون في بداية اللعب، وبعدها بيغ سموك، و سويت وكيندل.

رايدر وهي من مهمات لوس سانتوس أيضا ومنها مهمة سويت وهي تشمل ( وسم العشب، تنظيف الغطاء، وقيادة من خلال، الأسعار والاكس، درايف باي، فتاة سويت وهي سيزر فيالباندو).

كيفية إنجاز مهمات جاتا سان اندرياس

كما وضحنا لكم مهمات جاتا سان اندرياس نوضح لكم كيفية إنجاز هذه المهمات وهي تعتبر معضلة تواجه عشاق ولاعبي لعبة جاتا، وتتمثل خطوات الحل في التالي: