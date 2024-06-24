متى يبدأ التسجيل في الجامعات الحكومية 1446 عبر بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات؟ “التعليم” تجيب

يترقب الطلاب والطالبات بعد تخرجهم من المرحلة الثانوية موعد بدء التسجيل في الجامعات الحكومية عبر بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات، ومن جانبها حددت وزارة التعليم السعودية الخطة الزمنية للتسجيل في الجامعات وكذلك خطوات التسجيل والشروط، تعرف في هذا المقال على الموعد والخطوات المطلوبة للتسجيل.

متى يبدأ التسجيل في الجامعات

أعلنت وزارة التعليم السعودية مواعيد التسجيل في الجامعات بالنسبة للطلاب والطالبات، وجاءت المواعيد على النحو التالي:

يبدأ التسجيل الالكتروني في الجامعات بداية من يوم الأحد الثلاثين من يونيو.

يتم غلق باب التسجيل بالنسبة لجميع التخصصات يوم الخميس الرابع من شهر يوليو.

سوف يتم إعلان أسماء المرشحين للقبول في الكليات التي تتطلب اختبار القدرات يوم السبت السادس من يوليو.

تحديد المقابلات الشخصية لجميع المقبولين من الطلاب والطالبات يومي الثامن والتاسع من شهر يوليو.

يتم إعلان نتائج القبول المبدئي في اليوم الحادي عشر من نفس الشهر.

شروط التقديم في الجامعات 1446

حددت الوزارة شروط قبول الطلاب في الجامعات 1446 وتشمل ما يلي:

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مدارس المملكة العربية السعودية.

معادلة الشهادة الثانوية في حالة الحصول عليها من خارج السعودية.

لا يكون قد مر أكثر من خمس سنوات على تاريخ التخرج من الثانوية العامة.

الحصول على درجات مناسبة للقبول في الاختبار التحصيلي والقدرات.

خطوات التسجيل في الجامعات 1446

يمكن تسجيل الطلاب والطالبات في الجامعات باتباع الخطوات التالية: