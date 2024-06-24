حدث أم لا.. الزمالك ينسحب من الدوري المصري وشوبير يعلق “لا يمكن إلغاء الدوري بسبب فريق”

صرح الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بحقيقة ما تم تداوله من أنباء حول الزمالك ينسحب من الدوري المصري واحتمالية إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز، تأتي هذه الأخبار في ظل أزمة نشبت مؤخراً بسبب رفض الزمالك خوض المباراة أمام النادي الأهلي، مطالباً بتأجيل مباريات منافسيه أولاً.

تصريحات أحمد شوبير بشأن انسحاب الزمالك

في تصريحاته الإذاعية الأخيرة، قال أحمد شوبير:

“البعض قال احتمال إلغاء بطولة الدوري العام بسبب انسحاب الزمالك، لكن هذا غير صحيح. من ينسحب ينسحب، سواء كان الأهلي أو الإسماعيلي أو الزمالك، فهناك لوائح تطبق ولا يمكن إلغاء الدوري لهذا السبب.”

وأضاف شوبير أن الدوري يضم 18 نادياً ولا يحق لأي نادٍ الانسحاب دون الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة.

استعداد الأهلي لمباراة القمة

رغم الأزمة، يستعد النادي الأهلي لخوض مباراته في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وفي المقابل، يتمسك نادي الزمالك بقراره بعدم خوض المباراة، مشيراً إلى أن القوانين تجبر الأهلي على الذهاب إلى استاد القاهرة الدولي والحصول على نقاط المباراة في حال غياب الزمالك، اللوائح تفرض على الفريق الحاضر إجراء عمليات الإحماء والانتظار لمدة 15 دقيقة، ليتم بعدها إعلان فوزه واعتبار الفريق الغائب منسحباً.

قرار إدارة الزمالك

أكد مصدر موثوق داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي قررت عدم خوض مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي، ضمن منافسات الدوري العام، بسبب عدم تحقيق مطالب النادي حتى الآن، يأتي هذا القرار في ظل تأكيد الزمالك على رفضه لعب أي مباراة أخرى حتى يخوض منافسوه المباريات المؤجلة وفقاً لترتيب جدول الدوري.

في الختام، تظل الأزمة قائمة بين الأهلي والزمالك، بانتظار التطورات القادمة ومدى التزام الأندية بلوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.