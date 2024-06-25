الموعد النهائي لظهورها والاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 .. مفاجأة للطلاب 2024!! 

نتائج الامتحانات للدور الأول للصف الثالث المتوسط هي ما يبحث عنه الطلاب وأولياء الأمور بقلق شديد، وذلك جعل وزارة التربية العراقية تنطلق برابط مباشر حتى يتم استخراج النتائج فور ظهورها، وذلك بعد الإنتهاء من عمليات التصحيح وتوثيق الأسماء مع الدرجات، وذلك عبر موقع الوزارة أو عبر موقع “نتائجنا”، وجاءت مفاجأة بارتفاع نسب النجاح في جميع المحافظات.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

تسعى وزارة التربية والتعليم العراقية إلى طمأنة الطلاب بنتائجهم عن طريق نشر الأسماء ومجموع درجات المواد الدراسية، بحيث يمكنهم الاطلاع على النتائج بشكل كامل. ولهذا، توفر الوزارة إمكانية الاستعلام عن النتائج على شكل كشوفات PDF، وذلك باتباع الخطوات البسيطة التي تبدأ بزيارة موقع وزارة التربية العراقية، ثم إتباع الخطوات التالية:

ويجب تسجيل الدخول.

النقر على قائمة الخدمات.

ثم اختيار خدمة النتائج.

وتحديد المرحلة الدراسية.

اختر المحافظة الذي يقيم بها الطالب.

مع كتابة اسم الطالب.

إدراج الرقم الامتحاني للطالب.

وأخيرًا النقر على البحث.

في انتظار نشر قوائم نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق.

نتائج الثالث المتوسط 2024 عبر نتائجنا

ينتظر الجميع بفارغ الصبر إعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط، خصوصاً بعد الجهد والتعب الذي بذله الطلاب خلال العام الدراسي 2023/ 2024، وحرصهم على إتمام جميع المواد الدراسية كما ينبغي وفق توصيات كل معلم. لذا، حان الوقت ليشعر الطلاب بالسعادة بسبب جهودهم طوال العام من خلال تحقيق نتائج ممتازة. وعلى هذا الأساس، سنوضح لكم خطوات الاطلاع على النتائج من خلال موقع نتائجنا:

اختر نتائج الثالث المتوسط الدور الأول.

حدد المحافظة التابع لها.

اختيار تنزيل النتائج بي دي اف.

ثم النقر على حفظ ملف.

ويليه النقر على عرض نتائج.

كما نعلم جميعًا أن اختبارات الطلاب قد انتهت يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، ومن بعد ذلك بدأت العطلة الصيفية وإجازة عيد الأضحى المبارك. بدأت عمليات التصحيح بعد العيد مباشرةً، وبعد الانتهاء من الإجراءات ورصد الدرجات، ستعلن الوزارة عن النتائج ونسب النجاح في نهاية الأسبوع الجاري.