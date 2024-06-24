رابط الإستعلام عن رواتب التقاعد العسكري في الأردن 2024 وقيمة الزيادة الجديدة

زادت عمليات البحث حول رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن، فضلاً عن أن وزارة المالية الأردنية حريصة على صرف الرواتب المستحقة أمام جميع المشتركين في هيئة التقاعد، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على الرواتب وقيمة الزيادة الجديدة التي تم العمل على تحديدها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها جميع المشتركين.

خطوات الاستعلام عن رواتب التقاعد في الأردن

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العسكريين داخل دولة الأردن، وللتعرف على القيمة المستحقة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية الإلكترونية.

ثم يتم تسجيل بيانات الدخول فيما بعد.

لكي تقوم بإختيار خدمة “الاستعلام عن رواتب التقاعد”.

بحيث يتم تدوين معلومات المتقاعد العسكري.

التأكد من صحة المعلومات التي تم إدخالها لكي يتم العمل على الاستعلام.

الضغط على زر “استعلام”.

لكي تتمكن من عرض جميع التفاصيل المتعلقة برواتب المتقاعدين.

قيمة زيادة رواتب التقاعد في الأردن

حددت وزارة المالية الأردنية، قيمة الزيادة المستحقة التي يتم العمل على تطبيقها بشكل شهري، وهي تتمثل في الأتي:-