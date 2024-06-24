هاتف ضد الماء والصدمات.. مواصفات Oppo A3 Pro وأهم مميزاته والسعر

أطلقت شركة أوبو هاتف Oppo A3 Pro بمواصفات متطورة تشمل معالج قوي ميدياتك Dimensity 7050 ثماني النواة مع بطارية ذات سعة 5000 ملي أمبير وشاشة ذات حجم مناسب وجودة عالية، تعرف في هذا المقال على جميع مواصفات الهاتف وسعره.

مواصفات هاتف Oppo A3 Pro

تم إطلاق هاتف Oppo A3 Pro بمجموعة من المواصفات المتطورة التي تشمل ما يلي:

الشاشة والتصميم نوع الشاشة AMOLED.

القياس 6.7 بوصة.

الدقة 1080×2412 بيكسل.

كثافة البيكسلات 394 بيكسل لكل بوصة.

السطوع يصل الى 950 شمعة.

معدل التحديث 120 هيرتز.

أبعاد الهاتف 162.7×74.3×7.5 مم.

الوزن 177 جرام او 182 جرام.

خامات الهاتف الخارجية من البلاستيك بالكامل.

يتوفر إصدار من هذه السلسلة بظهر من الجلد. المعالج والذاكرة نوع المعالج ميدياتك Dimensity 7050 ثماني النواة.

نوع المعالج الرسومي هو Mali G68. الذاكرة والتخزين يتوفر الهاتف بثلاثة من الإصدارات من حيث مساحة التخزين وهما: الإصدار الأول والثاني بمساحة تخزين 256 جيجا مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام او 12 جيجا رام. الإصدار الثالث بذاكرة تخزين 512 جيجا مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا رام.

الكاميرا والتصوير كاميرا السيلفي تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0.

الكاميرا الخلفية مزدوجة ودقة العدسات على الترتيب هي: الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7. الثانية دقتها 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل.

البطارية والشحن سعة البطارية 5000 ملي أمبير.

تدعم البطارية ميزة الشحن السريع بقدرة 67 واط.

تدعم البطارية ميزة الشحن العكسي.

يتم الشحن عن طريق USB Type C. الواجهة ونظام التشغيل واجهة اوبو ColorOS 14.

نظام التشغيل Android 14 الألوان الأزرق.

النعناعي.

البنفسجي.

سعر هاتف Oppo A3 Pro

تم تسعير هاتف OPPO A3 Pro الجديد حيث تباع النسخة ذات مساحة التخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 275 دولار أمريكي، والنسخة الثانية بمساحة تخزين 512 جيجا مع 12 جيجا رام يباع بسعر 345 دولار أمريكي.