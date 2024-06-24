موبايل Realme توأم ايفون بسعر 6000 “بدون ولا عيب”.. هاتف جامد يستاهل تضحي

موبايل Realme توأم ايفون بسعر 6000، أو كما يقال عنه آيفون الغلابة، حيث يتميز الهاتف بشكله الذي يشبه الآيفون كثيرا، كما أن الهاتف يحتوي على الكثير من المميزات الرائعة التي يحتوي عليها من شاشة بحجم مناسب وتحديث رائع وبطارية قوية وكاميرات عالية الجودة هذا كله ولا سيما سعره الاقتصادي والذي يناسب عدد كبير من المستخدمين.

موبايل Realme توأم ايفون بسعر 6000

يتميز موبايل Realme توأم ايفون بسعر 6000 بالكثير من المميزات، بالإضافة إلى مظهره الخارجي والذي يشبه الايفون كثيرا، ومن أبرز مميزات الهاتف ما يلي:

شاشة الهاتف تأتي بحجم 74 بوصة، مع تحديث يصل إلى 90 هرتز.

أما معالج الهاتف فهو من نوع Unisoc Tiger T612 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي نوعه Mali-G

وبالنسبة لكاميرا الهاتف الأمامية فهي تكون بدقة 8 بيكسل أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فهي مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما ظقة الكاميرا الثانية حوالي 8 ميجا بيكسل.

بطارية الهاتف سعتها كبيرة جدا بحجم 5000 ملى أمبير وهي تدعم الشحن السريع.

أما عن نظام التشغيل الخاص بالجهاز فهو أندرويد

سعر الجهاز

وبالنسبة لسعر موبايل Realme توأم ايفون بسعر 6000 فإن سعره في الأسواق المصرية والعالمية جاء على النحو التالي: