“شوف موعد مدرستك”.. الدخول المدرسي والعطلات الرسمية 2024 في الجزائر

استعدادا للعام الدراسي الجديد ومن أجل تطوير العملية التعليمية قامت الحكومة الجزائرية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم الجزائريه، بالاعلان عن الموعد الرسمي لبدء العام الدراسي الجديد 2025، والذي يوافق 20 سبتمبر 2024، مؤكدة أن بدء الدراسة في هذا اليوم لجميع المراحل التعليمية، وأيضا في جميع الولايات الجزائرية في كافه أنحاء البلاد، كما أكدت الوزارة على جميع الطلبة والطالبات بإلزام الحضور سواء كانت المدارس حكومية أو خاصة، بالإضافة إلى ذلك ستقوم الوزارة بمنح الطلبة كتاب يحتوي على كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجديد، وتأتي تلك الخطوة في ظل سعي الحكومة الجزائرية لمواكبة التطور التكنولوجي بالنسبة للعملية التعليمية في البلاد.

الدخول المدرسي 2025

قامت وزارة التعليم الجزائرية بالإعلان عن بداية العام الدراسي الجديد بالإضافة إلى موعد نهاية العام الدراسي، وتكون بداية العام الدراسي من شهر سبتمبر وتنتهي في شهر يونيو، ويكون العام الدراسي منقسم إلى فصلين دراسيين، كما وضحت الوزارة مواعيد بداية العام الدراسي بالنسبة للاداريين والمدرسين والطلبة، وجاءت المواعيد كالاتي:

اولا: ستكون بداية العام الدراسي بالنسبة للإدارة المركزية يوم 1/9/2024.

ثانيا: الادارات المحلية والمعلمين ستكون بداية العام الدراسي يوم 7/9/2024.

ثالثا: بالنسبة للطلبة سيكون بداية العام الدراسي 20/9/2024.

العطلات الرسمية في الجزائر 2025

قامت الحكومة الجزائرية بإعلان العطلات الرسمية في البلاد للعام الدراسي الجديد 2024/2025، ولكن من المفترض أن تكون تلك العطلات أجازه رسمية بالنسبة للطلبة والطالبات والمؤسسات التابعة للدولة وتأتي تلك العطلات كالآتي: