ملازمنا PDF.. نتائج الثالث متوسط 2024 البصرة الدور الأول بالرقم الامتحانيepedu.gov.iq

نتائج الثالث متوسط 2024 البصرة، أعلنت وزارة التربية العراقية أنه من المتوقع أن تنتهي مراكز الفحص من تصحيح نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط لعام 2024 في البصرة وجميع محافظات العراق للدور الأول قريبا، يواصل مراكز الفحص عملها بنشاط منذ الخامس من يونيو الجاري في جميع مراكز الكنترول، حيث تسعى لاستكمال تصحيح الامتحانات بأسرع وقت ممكن، وسيتم عرض خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 البصرة الدور الأول على موقع نتائجنا بصيغة PDF لتمكين طلاب الامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة في العراق من الحصول على نتائجهم بسهولة ويسر.

نتائج الثالث متوسط 2024 البصرة

طلاب الامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة في جميع أنحاء العراق يعيشون حالة من القلق في انتظار نتائج الثالث متوسط 2024 البصرة، خاصة بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على انتهاء امتحانات الدور الأول في جميع محافظات البلاد، ومع ذلك يود الطلاب أن يكونوا على علم بأن أعمال فحص وتدقيق الدفاتر الامتحانية تجرى بنشاط منذ انتهاء الامتحانات بدقة وحذر

حيث يتم مراجعة الدفاتر الامتحانية من قبل عدة مصححين، يجدر بالذكر أن ارتفاع عدد تلاميذ الصف الثالث المتوسط الذين يبلغ عددهم 900 ألف تلميذ هو أحد أسباب استغراق وقت طويل في عمليات الكنترول والتصحيح.

رابط وزارة التربية العراقية الثالث متوسط 2024

وزارة التربية والتعليم العراقية أعلنت أنه سيتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 الدور الأول بشكل مركزي، وسيتم توفير رابط النتائج عبر جوجل درايف على موقع الوزارة وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية أو من خلال موقع نتائجنا. اختر خيار نتائج الصف الثالث المتوسط. حدد الدور الأول لعام 2024. انتظر حتى يتم فتح رابط النتيجة، والذي قد يتم نشره أيضا على صفحة الفيس بوك التابعة لوزارة التربية في العراق. أدخل البيانات الشخصية الخاصة بك. انقر على زر عرض النتيجة للحصول على نتيجتك.

هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل عملية الاطلاع على النتائج لدى طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق بطريقة شفافة وسهلة الوصول.